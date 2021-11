“Se ha dedicado a destruir”: la nueva crítica de Julen Rementería a AMLO

El coordinador de la bancada blanquiazul el el Senado de México manifestó su descontento tras las declaraciones en las que AMLO habló sobre el cambio de gobierno en 2018 (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que el tabasqueño declarara en su conferencia matutina del pasado 24 de noviembre que, si en el año 2018 no se hubiese dado un cambio, el país estaría “hundido”

“Si no se hubiese dado el cambio en el 2018, ya Pemex estaría en banca rota, la CFE lo mismo y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiese podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimas más vidas, estaría el país destrozado. Ahora nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó el país”, expresó el mandatario mexicano en su encuentro con la prensa.

En este contexto, el panista se pronunció al respecto mediante su cuenta oficial de Twitter. “Presidente López, le corrijo la plana. Si usted no hubiera llegado a la presidencia: No habría 3.8 millones de nuevos pobres. No habrían quitado el seguro popular a 15 millones de mexicanos. No habría niños sin medicamentos para su cáncer. No habría niños sin guarderías”, escribió Rementería.

El senador panista arremetió contra AMLO tras sus declaraciones sobre el cambio de gobierno en 2018 (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Sin embargo, estos no fueron los únicos elementos que enumeró en contra de la administración del tabasqueño, pues en otro Tweet redactó lo siguiente: “No habría mujeres sin refugios. No habría 3 veces más muertos que con Calderón. No habrían quitado los tratamientos contra el cáncer en las mujeres. Si no hubiera llegado usted, Presidente López Obrador, México estaría mejor. Porque usted solo se ha dedicado a destruir”.

Las reacciones a los señalamientos de Rementería no se hicieron esperar y aunque algunos internautas criticaron las declaraciones de AMLO, hubo otros usuarios de Twitter que expresaron sus impresiones sobre el papel de la oposición en México e invitaron al senador veracruzano a “resolver” y no solamente a expresar su descontento mediante redes sociales.

“¿Y ya?¿A puro twittazo se va a resolver?”, “¿Y qué va a hacer usted además de tuitear cosas que todos ya conocemos? Qué va a hacer usted además de apoyar a Marko Cortés, quien ha llevado al PAN a la invisibilidad?” y “Los muertos no creo que los detuviese nadie, pero eso del Seguro Popular, pinch* atraco en despoblado y las guarderias negoció de gente sin escrúpulos como Margarita Zavala”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de Rementería.

Julen Rementería exigió que el puesto de gobernador de Banxico sea ocupado por una persona "capacitada" y explotó contra la nominación de Victoria Rodríguez Ceja (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Entre los recientes pronunciamientos del senador blanquiazul también figuró la nominación de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por AMLO para ocupar el puesto de gobernadora en el Banco de México (Banxico). Ante esto, el panista exigió que el tabasqueño nominara a una persona “capacitada” para asumir el cargo.

“Pdte. López Obrador: Si de algo carece su 4ta transformación es de alfabetización en economía. Elegir incondicionales a usted para que dirijan el Banco de México es un error grave. Nomine a una persona capacitada y deje la economía a perfiles preparados y con experiencia”, tuiteó.

No obstante, AMLO señaló que Rodríguez Ceja “Es una mujer con criterio, autónoma, independiente, una mujer integra, no es una tecnócrata que recibe instrucciones como era antes; del secretario de Hacienda, del presidente, eso ya pasó a la historia”.

Por su parte, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, es una mujer honesta y competente, por lo que se mostró a favor de la postulación para convertirse en la primera mujer gobernadora de Banxico.

