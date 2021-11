PAN felicitó al INAI por controversia contra decreto de AMLO: “Una luz para los ciudadanos”

Xóchitl Gálvez celebró que el INAI prepare una controversia constitucional ante la Corte contra el decreto presidencial de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), celebró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepare una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora compartió un video en el que felicitó al INAI por su decisión de presentar una controversia constitucional contra el “decretazo”.

En el audiovisual, la panista aseguró que al mandatario federal no le gusta este tipo de instituciones porque le encanta “andar en lo oscurito”, pues el Instituto, declaró, representa la transparencia, la rendición de cuentas y “en pocas palabras, la luz para los ciudadanos”.

“Al presidente le disgustan los organismos autónomos porque le encanta andar en lo oscurito, debajo del agua”

La panista aseguró que al mandatario federal no le gusta este tipo de instituciones porque le encanta “andar en lo oscurito” (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

Junto a la publicación, la integrante de Acción Nacional escribió: “El @INAImexico es la luz que se necesita para que el gobierno no ejerza el dinero público en lo oscurito. El Presidente insiste en apagarla con tal de que prevalezca su #DecretazoPresidencial. ¡No lo permitamos!”.

Ante su tuit, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios arremetieron contra la legisladora por estar alineada en un partido que “cínicamente” se cree mejor que la actual administración.

“Te acepto que se requiere de un organismo que organice las elecciones, pero ¡con servidores públicos honestos!, no alineados descaradamente a la oposición al Gobierno la que ejercen cínicamente!!!”, “Es la última línea de defensa de la legalidad en este país con un gobierno corrupto y su ejército igual de corruptos el @INAImexico es lo único que queda como defensor de la transparencia” y “Mientras publican cosas luego se dejan convencer y votan con Morena. Porque no hay un amparo o acción legal contra el nombramiento de una persona que no reúne los requisitos para Banxico?” fueron algunas de las respuestas.

El INAI anunció que prepara una controversia constitucional contra el decreto del presidente López Obrador (Foto: Presidencia)

Y es que el pasado 23 de noviembre, el Instituto Nacional de Transparencia anunció que prepara una controversia constitucional contra el decreto publicado por el presidente López Obrador por el que clasifica obras y megaproyectos como de seguridad nacional.

De acuerdo con un comunicado, el INAI indicó que, tras analizar los alcances del Acuerdo, el Pleno del Instituto determinó ejercer este control constitucional, “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.

Esto, porque el órgano advirtió “una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

El INAI indicó que, tras analizar los alcances del Acuerdo, el Pleno del Instituto determinó ejercer este control constitucional (Foto: Cortesía INAI)

Asimismo, afirmó que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado lunes, puede vulnerar el derecho de acceso a la información, ya que se corre el riesgo de que los sujetos obligados de generar la información de estos proyectos puedan pretender reservar la información con base en el Acuerdo.

“El INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos”, se lee en el documento.

