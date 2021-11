IMSS: qué pasa cuando un trabajador no elige una Afore

Los trabajadores podrán elegir y registrarse en una Afore cuando quieran (Foto: Cuartoscuro)

Cuando una persona comienza a trabajar formalmente en alguna empresa que otorgue las prestaciones adecuadas podrá ser inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para comenzar a cotizar una parte del salario obtenido periódicamente con el fin de generar un ahorro para el retiro, del cual dependerá su futuro cuando cumplan cierta edad.

Ante ello, los empleados tendrán la posibilidad de considerar formar parte de una Administradora de Ahorro para el Retiro (Afore) que no sólo funcionará como una plataforma para guardar dinero, sino que también obtendrá la posibilidad de solicitarlo, hasta más de una vez, para utilizarlo en la compra o remodelación de una casa.

Sin embargo, ya sea por decisión, desconocimiento o distracción, las personas no se inscriben a ninguna, por lo que surge la duda: ¿Qué pasará si no elijo una cuenta de Afore a pesar de cotizar para el IMSS?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en caso de no contar con alguna, le será asignada una cuenta. Cada año, las administradoras son asignadas y generalmente otorgan aquellas que cuentan con mayores rendimientos. Sin embargo, al no realizar el registro en la Afore de su elección, el trabajador no puede acceder a algunos beneficios que otorgan, ni tienen la posibilidad de analizar cuál le conviene más.

Existen 10 Afores en México (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

¿Cuáles son los beneficios perdidos?

- Que la cuenta de ahorro para el retiro tenga registrados los datos de identificación, como la CURP y RFC, lo cual es necesario para que puedas realizar trámites de pensión, de petición de recursos o solicitar un crédito de vivienda.

- Que la Afore tenga actualizados los datos de contacto: domicilio, correo electrónico o teléfono, lo que permite tener acceso a todos los servicios de información que proporcionan las administradoras, como atención personalizada a través de sus diferentes canales de contacto.

- Realizar el envío cuatrimestral del estado de cuenta al domicilio o correo electrónico que se haya utilizado al momento de registrarte.

- Estar registrado o registrada en la Afore de su elección, ya que es un derecho que tienes por ley.

- No se podrá realizar el ahorro voluntario en la cuenta, lo cual impedirá tener acceso a rendimientos competitivos que ayudarán a incrementar el patrimonio y generar mayor ahorro para el retiro.

Cada año se asignan y reasignan afores nuevas a trabajadores que aún no han elegido una (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)

Asimismo, la Consar informó que si la cuenta permanece durante 2 años en la Afore asignada y no se ha solicitado el registro en una que haya sido elegida, podrá ser reasignada a la administradora que tenga el mejor desempeño hasta ese momento.

Esta reasignación tiene como objetivo que los trabajadores no registrados tengan acceso a mayores rendimientos. Sin embargo, es importante que el empleado elija la que más le convenga. Si aún desconoce la manera en la que se podrá registrar, sólo debe seguir estos pasos para contar con una cuenta:

1. Contacta a la Afore de tu preferencia y solicita la visita de uno de sus Agentes Promotores o acude a cualquiera de sus sucursales.

2. Conformar un Expediente de Identificación electrónico con la Afore, para lo cual se solicitarán: CURP, RFC, Número de Seguridad Social del IMSS, identificación oficial, comprobante de domicilio, una fotografía digital del rostro (que será tomada por el Agente Promotor, firma biométrica (huellas digitales) y firma manuscrita digital.

3. La Afore otorgará la Solicitud de Registro y el documento de Rendimiento Neto, en los que se deberá colocar nombre completo y las firmas biométrica y manuscrita digital.

4. Al trabajador se le tomará un video para registrar el consentimiento para el registro, así como para confirmar los datos personales.

5. La Afore informará sobre el resultado de la solicitud.

