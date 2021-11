COVID-19: López Obrador no descarta la aplicación de una tercera dosis de la vacuna en México

De cara a la temporada invernal, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en México.

En conferencia de prensa matutina, señaló que esta temporara existen mayores riesgos de sufrir una infección respiratoria, por lo que es importartante continuar inmunizando a la población.

“Se consiguió la vacuna primero que en otras partes, vacunas suficientes, nunca nos han faltado y vamos a continuar vacunando, en este tiempo, ya a llegada del invierno, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no ha vacunado acepte, y no es obligatorio, no es por la fuerza, es voluntario, pero tenemos que seguir. Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, empezando por adultos mayores, de protección”