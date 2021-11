“Cínico pelafustán”: Diego Fernández de Cevallos criticó “austeridad” de AMLO por llevar a López-Gatell a Washington

Diego Fernández de Cevallos criticó “austeridad” de AMLO por llevar a López-Gatell a Washington (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este decidiera acudir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, en Washington, acompañado del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

A través de su cuenta de Twitter, el político puso en duda el principio de “austeridad republicana” bajo el que se rige el mandatario mexicano, pues señaló que, de acuerdo con las plabras del tabasqueño, el funcionario sanitario solo asistió a la reunión como “reconocimiento” a su trabajo durante la contingencia sanitaria de COVID-19.

Dijo Tartufo que llevó a Washington a López Gatell como reconocimiento a su trabajo y porque se enojan los conservadores. Esa es la “austeridad republicana” de un cínico pelafustán

Con un un mensaje publicado en redes sociales, el subsecretario confirmó su presencia en la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el cual estuvo acompañado de un video donde el mandatario canadiense lo saluda y le muestra su respeto.

“Es un honor ser parte de la delegación mexicana que representa al país en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte”, escribió López-Gatell.

El panista puso en duda el principio de “austeridad republicana” bajo el que se rige el mandatario mexicano (Foto: Twitter@DiegoFC)

Luego de ser cuestionado sobre la supuesta renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud federal, el presidente López Obrador dijo que invitó al llamado “zar de la COVID-19″ por dos razones: la primera es porque es el encargado de el combate a la epidemia y, la segunda, en reconocimiento a su trabajo.

“Invité a Hugo López-Gatell por dos razones; primero, porque él está encargado del programa de combate al Covid, es su tarea desde el principio, es público y es notorio que es el encargado, además, es un experto reconocido por científicos, pero otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates porque cuidado que lo han atacado”, manifestó en conferencia matutina.

“Un rumor; nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, el desempeño del doctor Alcocer; es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizá antes, pero que yo recuerde, no: premio nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto. Imagínense, ¡cómo lo vamos a cambiar!”, comentó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional”, aclaró.

AMLO aseguró que su encuentro con Joe Biden y Justin Trudeau fue exitoso (Foto: Mandel Ngan / AFP)

En la misma rueda de prensa, López Obrador calificó el encuentro con Joe Biden y Justin Trudeau como una “cumbre progresista”, pues aseguró que hubo muchos puntos de encuentro con sus homólogos norteamericanos.

“Fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden, hubo muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista, usé el término, ‘cumbre progresista’, por las coincidencias”

Además, señaló que la sesión bilateral con el primer ministro fue exitosa, pues se lograron importantes avances en relación a las industrias eléctrica y minera. Respecto a la primera, manifestó que planteó crear un acuerdo de cooperación entre empresas paraestatales para modernizar equipos y turbinas. Además, señaló que no existen conflictos en el sector minero.

AMLO dijo que invitó a López-Gatell en reconocimiento a su trabajo y porque es el encargado de dirigir el combate contra COVID-19 (Foto: EFE / Mario Guzmán)

En cuanto a su reunión con Joe Biden, el tabasqueño refirió que se planteó el apoyo a países centroamericanos. Asimismo, se propuso una iniciativa de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio mexicano.

Respecto al tema económico, López Obrador propuso crear un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de Importaciones. “Puse el ejemplo de que no era posible que por la falta de chips (...) un consumidor tenga que esperar hasta seis meses para poder adquirir una estufa, un refrigerador, un automóvil”, indicó.

De igual forma, hizo un llamado a fortalecer la región, pues hay fuerza de trabajo suficiente para que el plan sea exitoso. “Cambiemos la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes. Buscar formas para que el que quiera irse a EEUU y Canadá lo pueda hacer”.

SEGUIR LEYENDO: