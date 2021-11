Rosario Robles llamó a participar en la Resistencia Civil Pacífica en su apoyo: “El país está ensangrentado, está de luto”

Rosario Robles pidió apoyar la postura de Arturo Zaldívar para evitar el abuso de la prisión preventiva (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Rosario Robles, ex funcionaria de gabinete durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México (2012-2018), hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse y apoyar a su familia en la Resistencia Civil Pacífica que comenzó hoy en su apoyo.

Desde la cárcel, la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) realizó una publicación en su cuenta personal de Twitter para realizar la invitación y exigir justicia por su libertad, pues, dijo, se encuentra reclusa de manera injusta.

“Les invito a sumarse a la #ResistenciaCivilPacífica que inician hoy mi familia, mi hija @Mariana_Moguel, mis amigxs, para exigir justicia, mi libertad y la de muchas personas que están reclusas de manera injusta. #JusticiaSíVenganzaNo #RutadelaLibertad”, compartió Robles.

Acompañó este tuit con un link hacia su página oficial de Facebook, desde la cual amplió su mensaje para pedirle a las personas “alzar la voz” para fortalecer la postura de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ha abogado por eliminar el abuso de la prisión preventiva por parte de las autoridades federales.

“(Les invito) alzar la voz que fortalezca la postura del ministro Arturo Zaldívar de que se abusa de la prisión preventiva y de que las cárceles están llenas de gente que no tienen recursos ni posibilidades de defenderse”, urgió.

Posteriormente, con su mensaje hizo un llamado para impedir que el gobierno utilice las instituciones de justicia para realizar venganzas personales. “Súmense a las jornadas por la justicia. México necesita reconciliación, México necesita paz”.

“Somos las mujeres las que lo podemos cuidar, lo podemos levantar. Les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia, porque #SiesVenganzaNoesJusticia, porque si se utilizan las instituciones para venganzas personales entonces no es justicia. Vayamos juntos a la Jornada por la Resistencia Civil Pacífica a favor de la justicia. #RutadelaLibertad”, ahondó Robles.

Esta petición fue acompañada con un video. Este material mostró imágenes de algunos logros que Robles realizó durante su gestión al frente de la Sedesol, las cuales estuvieron acompañadas de su voz en off para reiterar que se encuentra privada de su libertad injustamente, como muchas otras mujeres.

Este domingo inició la jornada civil de resistencia, impulsada por Mariana Moguel Robles, hija de la ex titular de la Sedesol (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

“Desde Santa Martha Acatitla, donde he sido privada injustamente, así como muchas otras mujeres del lugar, condenadas a morir lentamente a perderse, sin oportunidad de salir adelante, y yo las invito a sumarse Resistencia Civil Pacífica que inician el día de hoy (domingo) mi familia y mi hija Mariana para exigir justicia y mi libertad”, mencionó.

Asimismo, aseguró que México está “ensangrentado, está de luto” por las injusticias sufridas en las cárceles. Para poder solucionar este problema, sentenció, están las mujeres “que lo podemos levantar”, pues el país tiene una deuda con la justicia y las mujeres.

“Las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos, que no tiene posibilidades de defenderse y hoy, desde esta trinchera, también hablo por todas ellas, muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos, para mí es muy importante el que ustedes se sumen a estas actividades que inician con una jornada de oración, de reconciliación, de paz, porque eso es lo que hoy necesita México”, sentenció la ex funcionaria.

Cabe recordar que la familia de Rosario Robles dio inicio a esta jornada de resistencia civil el pasado 15 de noviembre. De la mano de Mariana Moguel, su hija, se realizó el anuncio para solicitar su liberación, pues reclamaron que es víctima de una injusticia, una venganza política. #SíEsVenganzaNoEsJusticia es el nombre que se le ha dado al acto, inspirado en una frase que la propia Mariana ha repetidos desde que su madre está en prisión .

