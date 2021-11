Reporte de seguridad en México: disminuyó 3.9% el homicidio doloso en los primeros 10 meses de 2021

En México, disminuyó 3.9% homicidio doloso en los primeros 10 meses de 2021 (Foto: Cuartoscuro)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que se observó una disminución de 3.9% en homicidios dolosos en los primeros 10 meses de 2021 con relación al año anterior.

Aunado a esto, precisó que son sesis estados los que concentran el 50% de los asesinatos registrados. Estos son Guanajuato (2,950), Baja California (2,576), Michoacán (2,234), Estado de México (2,192), Jalisco (2,059) y Chihuahua (2,054).

En este sentido, la funcionaria señaló que se instruyó implementar acciones en los municipios que concentran el mayor número de homicidios en el país, estrategia anunciada el pasado 20 de julio.

Por otra parte, se amplió de 15 a 50 las demarcaciones prioritarias, se incrementó el estado de fuerza en estas zonas, se reforzó la inteligencia operativa para la identificación de objetivos prioritario y se fortaleció la judicialización.

Seis estados de la República concentran el 50% de los homicidos dolosos en el país (Foto: Gobierno de México)

En cuanto a los municipios de atención prioritaria, Rodríguez detalló que en 23 se registró una disminución de 21% en promedio, dos no reportaron variación y en 22 se observó un aumento de 32.8 por ciento.

Sobre la incidencia en delitos del Fuero Común, de enero a octubre de 2021 respecto al mismo periodo del año antrerior se refirió un decremento de 12.5% en robo de ganado, de 10.5% en robo a negocios, de 9.3% en robo a transportista, de 7.3% en robo de vehículos de automotor, de 5% en robo a casa habitación y un amento de 10.5% en robo a transporte púiblico colectivo.

Mientras que en delitos del Fuero Federal, la funcionaria precisó que en los 10 primeros meses del año se observó una reducción de 22.5 por ciento. Específicamente, se registró disminución en delitos financieros (22%), delitos fiscales (18.3%), delitos de delincuencia organizada (13.6%), delitos patrimoniales (8.3%), delitos contra la salud (7.8%), delitos relacionados con armas de fuego y explosivos (6.8%). En contra parte, presentaron un aumento los delitos cometidos por servidores públicos (6.8%), tráfico de personas (173.6%) y delitos electorales (199.8%).

La secretaria Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que la mayor parte de los delitos de Fuero Común presentaron una tendencia a la baja respecto al mismo periodo de 2020 (Foto: Gobierno de México)

Por otro lado, Rodríguez Velázquez presumió que el delito de feminicidio también disminuyó en 14.8% en octubre respecto al mismo mes de 2020. En tanto, el delito de secuestro reflejó un 63.8% de menos víctimas.

“El combate al robo de combustible continúa arrojando resultados alentadores, de 74 mil barriles que se robaban por día en diciembre de 2018, se ha bajado a 4 mil barriles por día, es decir, 95.5% menos”, espuso la funcionaria en conferencia de prensa matutina.

Cabe señalar que una de las principales críticas al gobierno de López Obrador es su “falta de resultados” en materia de seguridad. Al respecto, el periodista Jorge Ramos aseguró que de seguir avanzando la ola de violencia que afecta a México, el sexenio del tabasqueño pasará a la historia como el más sangriento de la historia del país.

“Estamos esperando el reporte oficial de homicidios dolosos de Octubre que pondrá al gobierno de @lopezobrador_ por encima de los 100 mil muertos en menos de 3 años. Esto no es normal. No podemos normalizar esas terribles cifras. Algo claramente no está funcionando”, expuso este lunes en su cuenta de Twitter.

Jorge Ramos ha criticado la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO (Foto: Twitter@jorgeramosnews)

Por su parte, Carlos Loret de Mola acusó que el único responsable de los asesinatos y ataques que inundan la nación es el presidente, pues pese a que prometió que habría resultados en esta materia, su administración ya superó las cifras de violencia registradas en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Hasta el momento no están claras las estrategias ni las acciones para combatir el problema. Tampoco están claros los responsables, salvo uno: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha prometido en diversas ocasiones y desde la campaña electoral de 2018, que habrá resultados, pero los niveles de violencia han escalado a máximos históricos”, expresó el comunicador en su columna publicada en Post Opinión.

