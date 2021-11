“Cifras y promesas desgastadas”: Loret de Mola responsabilizó a AMLO de la crisis de violencia en México

Loret de Mola responsabilizó a AMLO de la crisis de violencia en México (Foto: EFE / Juan Carlos Cruz)

Ante la alarmante cifra de 100 mil homicidios en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que no existe una estrategia definida para acabar con la ola de violencia que afecta al país.

En su columna publicada en el medio Post Opinión, el comunicador señaló que México sufre una crisis de seguridad sin prescendentes, misma que ya superó lo experimentado en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“La sociedad mexicana parece acostumbrada a la violencia, resignada a que ningún gobierno es capaz de lograr que haya seguridad. Lo han intentado sin éxito administraciones de los tres partidos políticos más importantes. Ante ello, López Obrador, montado en esta resignación social que no le cobró en las elecciones pasadas el fracaso, insiste en dar cifras y promesas desgastadas”, indica el texto Loret de Mola.

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que no existe una estrategia definida para acabar con la ola de violencia que afecta al país (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Para ejemplificar su argumento, el extitular del noticiario matutino de Televisa enunció los sucesos violentos registrados en la última semana: el asesinato de 11 personas en Michoacán, el secuestro de dos elementos de la Marina en Jalisco, el homicidio de cuatro personas en Morelos, el descubrimiento de una fosa clandestina en Guerrero con los cuerpos de cuatro personas reportadas como desaparecidas y los cadáveres de nueve personas que fueron colgados en Zacatecas.

En este sentido, acusó que el único responsable de dichos eventos es el tabasqueño, pues a pesar de que prometió solucionar el problema y sacar al Ejército de las calles, estrategia fallida del expresidente Felipe Calderón que causó más violencia en el país, ha hecho lo contrario inundando con militares cada estado de la República.

“Hasta el momento no están claras las estrategias ni las acciones para combatir el problema. Tampoco están claros los responsables, salvo uno: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha prometido en diversas ocasiones y desde la campaña electoral de 2018, que habrá resultados, pero los niveles de violencia han escalado a máximos históricos”, indicó.

”Aunque siempre señaló estar en contra de la militarización, ha desplegado al menos a 80,000 efectivos del Ejército para combatir la inseguridad. Pero a la vez tiene a los militares realizando una treintena de tareas civiles, desde hacer un aeropuerto hasta construir un tren, sembrar árboles frutales o repartir gas a los hogares. Y a casi 30,000 elementos más de las fuerzas armadas dedicados a impedir que las caravanas de migrantes lleguen a Estados Unidos”

Loret de Mola denunció que tanto la Fiscalía General de República como el presidente López Obrador promueven la justicia solo con fines políticos (Foto: EFE / Carlos López)

Además, Loret de Mola expuso que ante los últimos hechos violentos reportados en Cancún, la joya turística del país, AMLO recurrió a la misma estrategia de sus antecesores, pues envió 1,500 elementos de la Guardia Nacional a Quintana Roo.

Mientras esto sucede, señaló, las bandas delictivas “se mueven a sus anchas”. “Los criminales se sienten cómodos con estas políticas federales e incluso en las pasadas elecciones intermedias el Tribunal Electoral federal señaló que intervinieron en las mismas, en diversos estados”, manifestó.

El controvertido periodista también denunció que tanto la Fiscalía General de República (FGR) como el presidente López Obrador promueven la justicia solo con fines políticos, pues su mayor logro es la “persecución” de los opositores a su gobierno.

El periodista señaló que el combate a la delincuencia de la administración actual es un “fracaso estrepitoso” (Foto: Reuters)

En cambio, se debería hablar de “capos detenidos, de bandas desmanteladas, de sentencias contra quienes desaparecen y matan mujeres”, apuntó.

Por último, señaló que el combate a la delincuencia de la administración actual es un “fracaso estrepitoso” y solo falta que el mandatario “se de cuenta” y quiera hacer algo al respecto para mejorar el panorama. “No habrá manera de que haya una mejoría si el tema no le interesa al presidente, pues sin su aprobación el gobierno en general no mueve un dedo. Ojalá lo entienda antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.

