“Un auténtico neoliberal”: Vicente Fox volvió a reventar a AMLO por su participación en Washington

Fox tachó a AMLO de autoritario (Fotos: Cuartoscuro / Presidencia de México)

Luego de la gran cantidad de críticas que ha recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su visita a Washington, D. C. en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), el ex mandatario mexicano Vicente Fox Quesada no se quedó atrás y tachó al tabasqueño de “autoritario”.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada catalogó al Jefe del Ejecutivo como un “auténtico neoliberal”, asimismo, el ex mandatario llamó “Tartufo” a López Obrador de la misma manera que lo ha hecho el ex candidato a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos.

“Tartufo, un auténtico Neoliberal en Washington. Un auténtico autoritario en México. Doble cara”, escribió el también empresario.

el ex mandatario llamó “Tartufo” a López Obrador (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Cabe mencionar que el pasado 18 de noviembre, AMLO se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sobre su reunión con el presidente Biden, el Jefe del Ejecutivo destacó el ánimo de fortalecer la integración económica de América del Norte, el respeto con el que el estadounidense prefirió no referirse a México como “el patio trasero” y la suma importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio para el desarrollo del país.

El mandatario estadounidense mencionó que se ha relanzado el diálogo de Alto Nivel, donde se abordarán temas como el control de la pandemia sanitaria por COVID-19, recuperación económica inclusiva y migración.

“Señor Presidente, ya no usamos expresiones como ‘nuestros amigos del sur’, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en igualdad”, comentó.

El presidente AMLO agradeció a Joe Biden por dejar de considerar a México como "el patio trasero" (Foto: Presidencia de México)

AMLO celebró la iniciativa de reforma migratoria de Biden para regular a cerca de 11 millones de mexicanos migrantes que residen en Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a los partidos del Congreso estadounidense para que esta reciba todo el apoyo posible.

“Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes y mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social”, externó el Jefe del Ejecutivo.

Una vez ya juntos los tres mandatarios, se destacó que en las declaraciones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que México y Canadá son socios cercanos y mantienen una relación económica que crea empleos y crecimiento para los dos países.

“Sigamos trabajando juntos para promover la reconciliación y otras prioridades compartidas”, compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Justin Trudeau destacó la relación de México y Canadá (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard presumió un acuerdo para lanzar “Sembrando Oportunidades”, programa cuyo alcance en inversiones planea beneficiar a 540 mil personas de Centroamérica.

“Se va a invertir por parte de EEUU en un programa que probablemente se va a llamar ‘Sembrando Oportunidades’, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador ha venido planteando, respecto a Centroamérica principalmente y el Sur de México”, destacó el canciller mexicano.

Marcelo Ebrard indicó que el gobierno de EEUU invertirá en programas sociales de AMLO (Foto: Gobierno de México)

De acuerdo con el funcionario, este programa será implementado para 2022, aunque no se ha definido el monto que destinará la administración de Joe Biden.

“Vamos a estar trabajando con las agencias de EEUU en los próximos días para darles los detalles”, añadió.

Marcelo Ebrard aseguró que “Sembrando Oportunidades” sería similar a “Sembrando Vida”, uno de los programas sociales más sobresalientes del mandatario mexicano que consiste en otorgar dinero a pobladores para plantar árboles maderables y frutales.

SEGUIR LEYENDO: