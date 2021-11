“La 4T está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo”: aseguró AMLO al encabezar el 111 aniversario de la Revolución

Foto: REUTERS/Gustavo Graf

Al encabezar el desfile por el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ese movimiento social se trató de la tercera transformación del país “más importante” y sentó las bases para la actual 4T, al tiempo que destacó la lealtad y compromiso del Ejército que -recordó- surgió un día después del asesinato del presidente Francisco I. Madero.

“Por eso son interesantes y fecundos los tiempos que vivimos. La Cuarta Transformación que estamos llevando a cabo desde abajo, y entre todos, no solo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también, el ideal democrático con el que nació la revolución maderista de 1910″, aseguró.

Desde el templete montado en la plancha del Zócalo capitalino, el mandatario destacó que en estos tiempos se respeta la Constitución y el gobierno representa a todos los mexicanos sin importar clases o creencias.

Foto: REUTERS/Gustavo Graf

“Ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos. El gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El poder publico ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. El gobierno actúa con austeridad y se tiene autoridad moral; no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad”, aseveró.

“En la práctica, no hay fueros ni privilegios, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo y se fortalecen valores morales, culturales y espirituales y se cuida y se promueve como lo estamos haciendo el día de hoy, el patrimonio cultural e histórico de México”, dijo.

López Obrador hizo un recuento de las “tres grandes transformaciones” registradas en la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Recordó que el detonante del movimiento revolucionario fue la falta de justicia social y la esclavitud de la cual eran presas la mayoría de los mexicanos.

Foto: REUTERS/Gustavo Graf

“La justicia social no existía, ni en el discurso y tampoco la mayoría de la población participaba en política activa, era reservada a las elites liberales o conservadoras”, recordó.

Al hacer un pasaje detallado de los hechos relevantes del inicio y desarrollo de la Revolución, López Obrador aseveró que, contrario a lo que señalan los conservadores, no se puede decir que la Revolución no sirvió para nada.

“No se puede sostener que la lucha revolucionaria haya sido en vano, como a veces sostienen los conservadores de manera insensata, tampoco se puede decir que es más de lo mismo”, enfatizó.

“(...) Por el sacrificio de los mexicanos de esa gesta que hoy conmemoramos, se gestó un nuevo orden social”, apuntó el mandatario mexicano.

Es por eso que, dijo López Obrador, tras el asesinato infame que se cometió contra el Presidente Francisco I. Madero, se demostró que no hay mejor aliado que el pueblo para un poder público dispuesto a transformar, “nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia”, aseveró.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y de varios integrantes de su gabinete, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuenta con el respaldo del pueblo ya que de lo contrario “los conservadores ya nos habrían derrotado” además que -dijo- sin el apoyo popular tampoco hubiera resistido la campaña mediática en su contra “como la que padeció Francisco I. Madero”.

“En nuestro caso si no estuviéramos respaldado por la mayoría de los mexicanos en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político nuestro país. México no es de un grupo o de una minoría, México es de todos los mexicanos”, enfatizó

Información en desarrollo...