Lía Limón le recordó a la Jefa de Gobierno que Layda Sansores le dejó el 1.05%

Lía Limón (Foto: Twitter/@lialimon)

Lía Limón reclamó la falta de austeridad que tuvo el gobierno de la actual gobernadora de Tabasco, Layda Sansores, pues eso hizo que ahora no alcance para el trimestre, relató la actual alcaldesa de Álvaro Obregón.

“Hay austeridad, además cómo no va a ver austeridad si me dejaron 31 millones de pesos para un trimestre. Ojalá y esa austeridad lo hubiera entendido el gobierno anterior, en Álvaro Obregón, porque entonces me hubiera dejado lo que me corresponde que correspondía a un trimestre que era un 25% del presupuesto y no el 1.05%”, expresó Lía Limón.

En la conferencia de prensa, Limón señaló el gasto que hizo el gobierno de Álvaro Obregón, ya que de los 41 millones que supuestamente habían dejado, 10 millones se deben en juicios.

“Encontré que 10 millones se deben en juicios mercantiles que perdió la alcaldía”, confesó la alcaldesa.

Además, Limón hizo referencia a la poca austeridad que tuvo Layda Sansores, pues declaró que no le dieron la atención de lo que gastaba la ex alcaldesa y que ahora eso perjudica la falta de recursos para los ciudadanos.

“Yo no estoy pidiendo recursos para comprar una credenza como la que compró Layda, que por cierto no la encontramos, y tampoco estoy pidiendo recursos para construir escaleras eléctricas, como las que hizo Layda, que las usan 20 personas y en la que se gastó casi 100 millones de pesos”, expresó Lía Limón.

Con respecto al gasto que hizo Layda Sansores, la Jefa de Gobierno nada más dijo: “Si hay alguna denuncia con respecto a las administraciones anteriores que esté presente y nosotros desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a la Gobernadora de Campeche”, mencionó Claudia Sheinbaum.

Layda Sansores elogió a Sheinbaum por ser la primera en concluir vacunación (Foto: Twitter@LaydaSansores)

Ante esta advertencia, Limón hizo referencia a que las demandas ciudadanas no podrán ser atendidas por el faltante del presupuesto, de los cuales está el mantenimiento a escuelas, protección civil en mercados, minas y taludes de la demacración.

“Yo no pediría recursos si el problema de la red hidráulica estuviera atendido desde el gobierno central, o si reencarpetara el gobierno central el 40 o 50% de suelo que necesita reencarpetamiento”, comentó.

Lía Limón interpondrá denuncia por “condiciones de maltrato” en diversas instalaciones de Álvaro Obregón

La alcaldesa recorrió diversos deportivos este domingo (Foto: Twitter/@lialimon)

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, señaló públicamente que los espacios Casa Jaime Sabines, Deportivo Plateros y Jalapa 2000 se encuentran en malas condiciones y en completo abandono, apuntó como posibles culpables a la administración anterior.

Luego de sus recorridos en octubre, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que su gobierno trabajará por restaurar todos los espacios en los que se ha detectado problemas estructurales en beneficio de las y los vecinos de la alcaldía de la capital.

Después de encontrar y ubicar problemas en la Casa Jaime Sabines, la administración señaló que el recinto será rehabilitado y, posteriormente, se brindarán talleres culturales de forma gratuita para las personas interesadas en el arte y las humanidades.

“Recorrimos la Casa Jaime Sabines, para evaluar todas las mejoras que necesita ese espacio para ser un lugar digno. En la @AlcaldiaAO contamos con lugares de gran valor cultural; trabajaremos en restaurarlo porque las y los vecinos de ÁO merecen espacios en buenas condiciones”, redactó en su cuenta de Twitter.

