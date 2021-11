“Maquinaria sorda y servil”: Quadri contra Morena por presupuesto para 2022 y Reforma Eléctrica

Quadri volvió a mostrar desaprobación al gobierno de AMLO (Fotos: Facebook/Gabriel Quadri/Cuartoscuro)

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, las criticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no han cesado por parte de los grupos de la oposición.

Entre éstos destacó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, quien se lanzó contra los integrantes de la bancada del partido guinda y los tildó de ser una “maquinaria abyecta, sorda y servil”.

Además, agregó que el único objetivo del cuerpo legislativo de Morena y sus aliados es el de ratificar, así como celebrar los “caprichos” del mandatario mexicano, entre los cuales incluyó la “embestida” contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

“México en plena restauración autocrática. La mayoría simple de Morena y sus aliados en el Congreso, convertida en maquinaria abyecta, sorda y servil de ratificación y celebración de caprichos de López, y de embestida contra el órgano electoral constitucional (INE)…”, redactó la tarde de este lunes 15 de noviembre.

Quadri arremetió contra Morena y AMLO (Foto: Twitter/@g_quadri)

Asimismo, se unió a las críticas por la próxima discusión de la reforma eléctrica que propuso el tabasqueño, a la cual tildó de ser “retro”, ya que consideró que atrasará el desarrollo energético y eléctrico del país, así como una disminución en la inversión privada.

Al igual que su compañero de bancada, Jorge Triana Tena, señaló que sin discusión, los cambios propuestos desde el Ejecutivo Federal deben de ser rechazados por bloque. Sentenció que es una “aberración” el intento de “estatización” para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que propuso la administración federal.

“La retro-reforma energética de López debe ser rechazada en bloque y por principio. Es una aberración y no hay lugar a discusión ni negociación alguna”

Quadri se lanzó contra la reforma energética (Foto: Twitter/@g_quadri)

Sin embargo, los señalamientos del político panista no fueron bien recibidos en Twitter, diversos usuarios le recriminaron que no haya estado presente en la votación del presupuesto para el próximo año, así que lo invitaron a no impedir el diálogo por la reforma eléctrica, más bien a estar presente en las discusiones.

“¿Y en esta iniciativa si la votarás o andarás de viaje también?”, “’No hay lugar a discusión ni negociación alguna’. ¡Me perdí! En una democracia lo que debe de premiar es el diálogo”, “Te pagan sin trabajar”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en las respuestas a sus mensajes.

Y es que conviene recordar que el legislador por Coyoacán compartió que asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, COP26, la cual se celebró en Glasgow, Escocia. Desde el evento, el ex candidato a la presidencia emitió mensajes, fotografías y videos del encuentro.

Usuarios en redes sociales criticaron que Quadri no haya estado en la votación del PEF 2022 (Foto: Facebook/Gabriel Quadri)

Ante las amenazas del bloque opositor de evitar que pase la propuesta del presidente, López Obrador, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, mandó un mensaje a la oposición y les recordó que trabajan para el pueblo de México, no para los intereses de las empresas extranjeras.

“No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la Reforma Eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse como buenos salinistas, van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas sino al presidente López Mateos.

No es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo”, refirió.

SEGUIR LEYENDO: