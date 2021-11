Los mejores memes que dejó Justin Bieber y su próxima gira por Latinoamérica

Las redes sociales explotaron tras el anuncio de las fechas en Latinoamérica (Fotos: Twitter)

Este lunes 15 de noviembre se confirmó que el cantante Justin Bieber presentará su Justice World Tour en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se tiene previsto que dicho evento ocurra en mayo de 2022.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió el cartel oficial del tour. En el territorio nacional, los conciertos se llevarán a cabo el próximo 22 de mayo en Monterrey, el 23 de mayo en la ciudad tapatía y, finalmente, el 25 de mayo en la Ciudad de México.

Además, informó que lo acompañarán en el escenario invitados especiales. Entre ellos Jaden Smith, hijo de Will Smith que ha despegado una carrera musical propia, Eddie Benjamin, Harry Hudson y ¿Teo?

El canadiense Justin Bieber vuelve a México (Foto: EFE/Lucas Galvez)

De acuerdo con información disponible en la página web del intérprete e ícono pop juvenil, el concierto en Monterrey se llevará a cabo en el Estadio de Béisbol de Monterrey, ubicado en Av. Manuel L Barragán.

Mientras que en Guadalajara, se presentará en el Estadio 3 de marzo, ubicado en el municipio de Zapopan. Finalmente, en la capital del país, el cantante cerrará su gira de presentaciones en el Foro Sol, ubicado en Av. Viaducto Río de la Piedad.

Respecto a los precios de los boletos y en dónde conseguirlos: estos todavía no están a la venta. Sin embargo, estarán disponibles a través de la página de Super Boletos, en el caso de los recitales llevados a cabo en Monterrey y Guadalajara, y en el sitio de Ticketmaster para comprar las entradas para el Foro Sol.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara forman parte del nuevo tour de Bieber (Foto: Twitter/@ibeliebersmx)

Algunas de las nuevas canciones, las cuales se desprenden de su más reciente álbum, son: Peaches, Holy, Ghost y Hold On. Además, para su nuevo material ha colaborado con otros cantantes como Chance The Rapper, The Kid LAROI y Shawn Mendez.

Ante la noticia del tour no solo por México, sino por Latinoamérica, las redes sociales estallaron por conocer más detalles sobre el inicio de los boletos, razón por la cual los memes no faltaron, ya que, a través de ellos, los fanáticos representaron su sentir sobre la situación.

Los primeros memes que aparecieron fueron de sorpresa ante el inesperado inicio de la preventa de los boletos en Latinoamérica, ya que muchos fanáticos aseguraron que no tienen el presupuesto necesario para comprar las entradas:

Aunado a lo anterior, algunos empezaron a pensar qué podrían vender o con qué artículos se podrían endeudar para alcanzar alguna entrada:

Asimismo, muchos fanáticos comenzaron a practicar sus canciones favoritas del canadiense, ya que después de años volverá a muchos escenarios del continente americano:

Pese a que muchos ya se consideran personas adultas, con trabajo y que pagan impuestos, la noticia del Justice World Tour por sus naciones avivó el fanatismo hacia Bieber que se creía muerto o, por lo menos, en menor intensidad:

Tanto así que los fans argentinos recordaron todo lo que tuvieron que pelear para que el cantante regresara a su país, incluso la marcha en 2013 para solicitar que le permitieran la entrada al país sudamericano:

O las fanáticas de Monterrey, Nuevo León, aquellas que lloraron en televisión nacional porque los boletos se agotaron inmediatamente:

Es por eso que muchos fanáticos mexicanos mostraron su sorpresa ante la noticia del banco encargado de llevar la preventa, puesto que no es un común para aquellos que están con el intérprete de Peaches:

Sin embargo, la emoción fue en toda Latinoamérica, ya que no esperaron que Justin volviera a pisar alguna de las naciones, ya que durante muchos años existieron conflictos entre el cantante y las autoridades nacionales:

