“Carmen Salinas fumando piedra”: la inquietante búsqueda de Google que se viralizó (IG: carmensalinas_56)

Carmen Salinas, una de las actrices mexicanas más queridas en la historia, se ha convertido en tendencia de redes sociales por el duro momento de salud por el que atraviesa.

Desde anécdotas devastadoras hasta sus momentos más increíbles en el mundo del entretenimiento han inundado el internet, pero también algunos oscuros rumores o momentos fuera de contexto.

En esta última categoría, destaca en fechas recientes una búsqueda en Google: “Carmen Salinas fumando piedra”. Las búsquedas que arroja son precisamente videos de la actriz aparentemente drogándose.

Sin embargo, se trata de uno de los tantos papeles que interpretó durante su carrera como actriz. Específicamente dentro de la película “Victorio”, estrenada en 2011 por el director Alex Noppel.

El video donde supuestamente se droga es de uno de los tantos papeles que interpretó durante su carrera como actriz Foto: Cuartoscuro

En la edición, se puede ver a Petra, el rol que interpreta Carmelita, con una lata y un encendedor, mismos que usa para supuestamente fumar piedra, aunque la interrumpen los golpes en la puerta.

“Si es para Victorio dile que no está. Y si ustedes me salen igual que el Victorio, me los surto, entendieron”, ordena y amenaza Carmen Salina a dos infantes que aparentemente estudian sobre su cama.

El video termina con un ataque en contra del hermano de Victorio, mientras que Carmen Salinas corre hacia la entrada para ver lo que sucedió con el pequeño, víctima de un par de criminales.

Los comentarios desde hace un par de días aumentaron con intensidad, aunque dicho video fue colocado en la plataforma YouTube desde el día 30 de noviembre del año 2018, y cuenta con más de 157 mil visualizaciones.

Dicho video fue colocado en la plataforma YouTube desde el día 30 de noviembre del año 2018 FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

“Chale y ahorita en el hospital la Carmencita, todo por fumarse una piedra bien empachada”; “Fuerza Carmelita, yo sé que te vas a recuperar de esta y podrás seguir fumando piedra”, fueron algunos de los irónicos comentarios en el video.

Victorio

Durante la película somos testigos de la vida de un miembro de la peligrosa pandilla Mara (en referencia a los Mara Salvatrucha), quien se enamora de una trabajadora sexual y narcomenudista, portadora de VIH.

Ahora, el objetivo de Victorio será huir junto a su nuevo amor, Gabriela (interpretada por Irán Castillo), de la hostilidad del territorio en el que se encuentran, y buscar su redención.

Junto a Carmen Salinas en el papel de Petra, también actúan Roberto Sosa, Luis Fernando Peña, Manuel Ojeda, Guillermo Quintanilla, así como la histrionisa Leticia Valenzuela.

La película fue dirigida por Alex Noppel y Armando Croda, escrita por Elizabeth Figueroa. El público latinoamericano vio su lanzamiento al mercado el día 6 de mayo del año 2011.

Carmen Salinas acumula más de 120 horas en coma natural desde que fue hospitalizada en la colonia Roma (Foto: Instagram)

La salud de Carmen Salinas

Carmen Salinas acumula más de 120 horas en coma natural desde que fue hospitalizada en la colonia Roma, Ciudad de México, luego de que sufrió un derrame cerebral.

Con el paso de los días, los familiares de la también ex diputada han presentado los avances médicos, los cuales mostraron ciertos indicios de mejoras en su estado de salud, sin embargo el panorama aún parece muy incierto.

Por su parte, Carmen Plascencia, su nieta, reveló al matutino Venga la Alegría que hasta el momento, no se encuentra en condiciones de volver a su hogar para continuar con su recuperación debido a que continúa en coma y se se mantiene con ayuda de un respirador artificial.

Por su parte, Gustavo Briones, su sobrino, describió la apariencia que Salinas tiene. Dijo que cuenta con un “cutis hermoso”, como si acabara de desmaquillarse para recostarse a dormir toda la noche.

