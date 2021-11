La emblemática vedette Rossy Mendoza fue internada en el mismo hospital de Carmen Salinas

La bailarina nacida en Nayarit se encuentra bajo observación médica Foto: Instagram@rossymendozavedette

El medio del espectáculo y el público se han conmocionado con la noticia de la hemorragia cerebral que mantiene a Carmen Salinas en estado crítico desde el pasado 11 de noviembre, hecho que causó sorpresa, pues la emblemática actriz no daba signos de dolencias ni pasaba por ningún deterioro en su salud.

Tras cumplir más de 100 horas en estado de coma, los familiares de Carmelita: su hija María Eugenia, su nieta Carmelita Plascencia y su sobrino, Gustavo Briones, han declarado a la prensa que la también productora teatral se encuentra grave, pero estable, y con la posibilidad de que haya sufrido un daño irreversible en el tallo cerebral.

La familia de la famosa Corcholata del cine de ficheras ha pedido al público que eleve sus oraciones en espera de ‘‘un milagro’'.

Carmen Salinas participa actualmente en el papel de ''Magos'' en la telenovela Mi fortuna es amarte Foto: Cuartoscuro

A esta noticia ahora se suma el internamiento de otra figura del espectáculo nocturno. Se trata de la vedette Rossy Mendoza, quien sufrió una trombosis pulmonar, así lo dio a conocer su hija Silvanna Durán a las cámaras de Imagen Televisión.

El ingreso de la bailarina, a quien vimos recientemente en el documental Bellas de noche, se deriva del lupus que padece desde hace décadas, manteniendo una vida de cuidados. María del Rosario Mendoza, su nombre real, sufrió una trombosis que la llevó a ser trasladada al hospital StarMédica, de la colonia Roma, en la Ciudad de México, el mismo centro donde permanece Carmelita Salinas en coma natural.

“Ya lleva seis días internada. Desafortunadamente mi maná tiene una enfermedad que se llama lupus que le desprendió cuando ella tenía 31 años, y gracias a Dios con los cuidados extremos lleva una sobrevida, porque tú sabes que con esa enfermedad vives máximo veinte años”, dijo la también actriz al periodista Gustavo Adolfo Infante en su espacio De primera mano.

La veterana bailarina posee una trayectoria en los cabarets y en el cine de sexy-comedia mexicana Foto: Instagram

Le vino una trombosis pulmonar. No sabíamos qué tenía, ella estuvo hace un mes aquí en el hospital y por sus pantalones se dio de alta, y entonces me la tuve que regresar a la casa yo la vi que no mostraba mejoría, que por el contrario cada día iba peor“

Rossy Mendoza, de 78 años, tiene en puerta actuar en una serie de Netflix por la también actriz Minnie West, por lo que ese es su aliciente para obtener mejoría en su salud. La vedette será estudiada por el equipo médico y podría permanecer una o dos semanas en el hospital.

Rossy Mendoza con Luis de Alba, a principios de 2021 Foto: Instagram

“El miércoles pasado ya me iba yo a trabajar y me llama ella a las 6:30 de la habitación de arriba, me dice ‘Silvanna, llévame al hospital, no me siento bien. Yo ya sabía, dije ni modo. La traje yo a urgencias, le estuvieron haciendo estudios, vino su médico de cabecera y resulta que por ahí de las 7, 8 se manifestó que tenía un coágulo en una de las piernas y en uno de los pulmones”, añadió.

La actriz de películas como Qué buena está mi ahijada, Los gatos de las azoteas y Duro y parejo en la casita del pecado ha mostrado mejoría en su tratamiento sin embargo su coágulo no ha desaparecido.

En julio de 2021 Rossy acudió con Lyn May al foro del programa ''Mimí contigo'' Foto: Instagram

“Mi mamá está muy decaída, deteriorada, su salud y ella está con el ánimo de salir adelante, como siempre con esa fuerza interior que tiene tan grande. Está con ese ánimo, pero de salud yo estoy con el Jesús en la boca, voy y vengo de la oficina, estoy aquí no me quiero desprender de ella. Los ánimos de los doctores están arriba. Ha mostrado mejoría con el tratamiento, el coagulo no ha desaparecido, faltan más estudios, No sé si este fin de semana la den de alta o hasta la próxima semana“, añadió.

