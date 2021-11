“Consumará el PRI su desaparición anunciada”: cruda predicción de Epigmenio Ibarra sobre la Reforma Eléctrica

Foto: @epigmenioibarra/Twitter.

La polémica tras las participaciones de los y las diputadas durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 sigue estando vigente. Ante esto, el periodista Epigmenio Ibarra comentó sobre la posición que la coalición “Va por México” tuvo el fin de semana.

Al igual que Mario Delgado, el periodista dió declaraciones sobre una posible desaparición del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto después de la polémica entre el futuro de la iniciativa de Reforma Eléctrica de la administración morenista.

“Con un acto suicida, una última traición, consumara el PRI su desaparición anunciada si vota con el PAN contra la Reforma eléctrica…”

El comentario del periodista se remite a la amenaza que el diputado Jorge Triana del Partido Acción Nacional (PAN) hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Eso luego de que ninguna de las 1,994 reservas de la oposición fuera considerada para la discusión del Presupuesto de Egresos 2022.

Por medio de su cuenta de Twitter el diputado respondió a la congratulación que el mandatario hizo por la postura que los legisladores tuvieron durante la discusión.

“Y hoy, a esa misma hora, también murieron las pocas posibilidades que tenía de aprobarse su tóxica contrareforma eléctrica. Hoy, un día después de su cumpleaños, murió su contrareforma, QEPD. Dele las gracias a la estulticia de sus empleados en el congreso. Siga festejando.”

Jorge Triana mandó mensaje a AMLO tras aprobación del PEF 2022 (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Así mismo, Triana calificó de inmadurez y fanatismo la postura que los legisladores tuvieron al desdeñar las propuestas que la oposición “Va por México” planteó sobre la discusión del presupuesto.

Aunado a esto, Morena ya ha tenido varias disputas políticas con la oposición en estos últimos días, tal es el ejemplo de las declaraciones que el político, Mario Delgado, ha dado sobre la posible desaparición del PRI en el mapa político de México.

“Le vamos a ganar Hidalgo y le vamos a ganar Oaxaca en el 2022, y le vamos a ganar Coahuila y el Estado de México en 2023: o sea, nos va a tocar desaparecer al PRI del mapa político de México “, declaró el diputado federal.

Al igual que Jorge Triana, el dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno, se mostró descontento sobre la falta de diálogo que la bancada de Morena tuvo sobre el presupuesto de egresos.

“Como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio”, expresó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional.

(Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel, López Obrador, dió su propio punto de vista luego de que la coalición Va por México comentara sobre la próxima votación a la reforma.

“No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la Reforma Eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse como buenos salinistas, van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas sino al presidente López Mateos.”, afirmó el mandatario tabasqueño.

La votación a la reforma en una ventaja considerable a la bancada morenista, esto debido a que el 50.2% del parlamento en la Cámara de Diputados pertenece a Morena. En contraparte, el restante 49.8% es conformado por los partidos PAN, PRI, PT, MC, PES, PRD y PVEM.

Para que la iniciativa de la reforma eléctrica sea aprobada se necesitarían 334 votos a favor si se cuenta con la participación de todos los diputados en el pleno, en caso de no ser así, la bancada de Morena necesitará el apoyo de el resto de los partidos que representa el 49.8%

