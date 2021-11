Buen Fin 2021: Profeco advirtió sobre posibles fraudes en sitios web

El Buen Fin se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, por lo que ya quedan pocos días para que finalice el evento comercial (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El pasado miércoles 10 de noviembre inició la onceava jornada de ofertas, popularmente conocida como el Buen Fin, la cual culminará el próximo martes 16 de noviembre. En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo de mil funcionarios que han vigilado que las compras de los clientes se lleven a cabo de forma óptima y segura.

Sin embargo, la dependencia federal advirtió sobre los posibles fraudes, de los que pueden ser víctimas los consumidores durante esta temporada de descuentos e hizo énfasis en aquellos procesos de compra venta realizados a través de redes sociales, ya que ha detectado que, una vez que los consumidores han realizado el pago por su producto a través de los distintos medios disponibles, los proveedores dejan de responder, bloquean sus cuentas e incluso eliminan los perfiles comerciales.

Por este motivo, la Profeco está realizando monitoreos constantes a las páginas y usuarios que han sido denunciados a través de redes sociales con el fin de verificar el cumplimiento de los proveedores. Además, actualmente está trabajando coordinadamente con la Policía Cibernética para que se notifique y, en todo caso, eliminen los sitios web o cuentas que incurran en fraude.

Asimismo, el organismo de defensa al consumidor exhortó a los compradores de los comercios digitales a no adquirir productos o servicios en páginas que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa para realizar ventas en medios electrónicos y a poner particular atención en los negocios que funcionan mediante redes sociales.

La Profeco recomendó a los consumidores realizar una revisión exhaustiva de los sitios web de ventas en línea para evitar ser víctimas de fraude (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Además, emitió una lista de requisitos con los que deben cumplir las páginas web en las que desean comprar:

1. Nombre comercial o persona que comercializa

2. Domicilio físico en territorio nacional

3. Teléfono y otros datos de contacto

4. Descripción y características de los bienes, productos o servicios que comercializa

5. Términos y condiciones

6. Medios de contacto para quejas o aclaraciones

Asimismo, la Profeco recomendó levantar quejas o denuncias de aquellas páginas fraudulentas o con prácticas de venta sospechosas, las cuales podrán ser recibidas por la misma Procuraduría o ante el Ministerio Público.

Según lo reportado por la Profeco, en los tres primeros días del Buen Fin, el organismo recibió 274 reclamaciones, de las cuales ya lograron conciliar 159 casos, con un monto recuperado de 788,609 pesos.

Durante el evento con el que arrancó el Buen Fin 2021, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, invitó a todos los comerciantes a cumplir sus promociones (Foto: Twitter/ @Profeco)

A través de un comunicado la dependencia señaló que Las tiendas con más reclamaciones y conciliaciones fueron: Sam’s Club, Bodega Aurrerá y Walmart, que en conjunto recibieron 37 por ciento de las 274 quejas del 10 al 12 de noviembre; es decir, casi 101 del total. Individualmente, Sam’s Club concentra el 18 por ciento, Walmart 12 por ciento y Bodega Aurrerá siete por ciento.

De esos tres proveedores, los que ya resolvieron el 100% de las reclamaciones fueron Sam’s Club y Bodega Aurrerá, mientras que Walmart se encuentra en el 80 por ciento. Las quejas que también se conciliaron favorablemente fueron con las tiendas Soriana y Liverpool, las cuales concentraron el cinco por ciento de las quejas, cada una.

La Profeco dio a conocer que los motivos más frecuentes de reclamación fueron incumplimiento de ofertas o promociones, cancelación de compra y no respetar precio anunciado. Incluso, al iniciar el Buen Fin, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, invitó a todos los comerciantes a cumplir sus promociones; además de comprometerse a desplegar a miles de servidores públicos para atender denuncias y reclamos.

SEGUIR LEYENDO: