Ignoran a Secretaría de Cultura y venden piezas prehispánicas mexicanas en Francia

El día de ayer, a través de sus redes sociales, la Embajada de México en Francia lamentó la subasta de bienes culturales mexicanos al interior del país francés. Esto después de que se llevara a cabo la venta ilícita de piezas prehispánicas a pesar de los esfuerzos del Gobierno Mexicano por frenarla.

“Estas prácticas no solo lucran con el patrimonio histórico, sino que ocasionan la devastación de la historia y la identidad de los países, por ello expresamos nuestro enérgico rechazo a este tipo de prácticas. A pesar de que las subastas realizadas en general cumplen con la legislación local vigente y no es posible detenerlas, México reitera: Nuestro patrimonio no se vende “, compartió en redes la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

El pasado martes se llevó a cabo una subasta en París, Francia, donde se comercializaron piezas pertenecientes a la época prehispánica, al igual que restos arqueológicos de las culturas que se establecieron en la época precolombina.La subasta cerró con una ganancia de 797,634 euros, es decir 18 millones 730 mil pesos mexicanos.

Dicha subasta, que llevaba por nombre Arqueología, Arte de Oriente, y Arte Precolombino, fue realizada por La casa de subastas Artcurial a pesar de que la Secretaría de Cultura de México emitiera comunicados el pasado 26 de octubre y 8 de noviembre exhortando a detener el evento y reflexionar sobre los valores históricos de las piezas puestas en subasta.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto comunicó en sus redes sociales la ilegalidad de la venta de estas piezas al fomentar y contribuir el tráfico ilícito y a la delincuencia transnacional organizada.

La secretaria también apeló a la razón ética para suspender dicho evento, recordando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tiene un acuerdo desde 1970 en el que se insta a los países miembros a adoptar medidas para prevenir la compra y transportación de bienes exportados de manera ilícita, esto a través de la Convención de París.

‘’La @cultura_mx se manifiesta en contra de la subasta de 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México, programada para el 10 de noviembre por la casa de subastas Christie’s en París, Francia. La venta del patrimonio cultural es un delito. #MiPatrimonioNoSeVende’', se lee en el mensaje de Frausto.

Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un dictamen en el cual se identificaron que de las 87 piezas arqueológicas ofertadas, 72 constituyen bienes prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural de México.

A pesar de la contienda por evitar la venta de dichas piezas, el pasado 10 de noviembre se llevó a cabo la subasta, ofertando piezas olmecas, mayas, aztecas e incas, entre otras. La venta de las piezas se colocó en precios de entre 500 a 692,000 euros.

La casa de subastas Christie’s no se ha pronunciado ante los comunicados y pronunciamientos que la Secretaría de Cultura y la Embajada de México en Francia han hecho, no obstante, la Secretaría de Cultura informó que iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades francesas para recuperar las piezas.

Algunas de las obras vendidas el martes se ofrecieron por precios que fueron desde los 200 hasta los 20,000 euros, como una escultura de serpiente de la cultura Azteca fechada entre el 1400 y el 1521 d.C., que se vendió por 20 mil 800 euros (24 mil 090 dólares).

Entre algunas de las piezas listadas se encontró un Hacha Maya perteneciente a los años 550-950 a.C vendida en 692,000 euros, dos Cabezas Mayas de los años 550-950 a.C una ofertada en 112,500 euros y otra en 20,000 y una máscara Teotihuacana de 450-650

a.C vendida en 15,000 euros.

