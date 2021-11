Sheinbaum prometió reconstrucción de vecindad en Pensil Norte

Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, prometió reconstrucción de una vecindad en la colonia Pensil Norte donde habitaban 22 familias, cuyo derrumbe causó una muerte y 12 lesionados por la supuesta explosión en acumulaciones de gas.

En una breve reunión con vecinos, la funcionaria dijo que intervendrá el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para otorgar apoyos temporales y, posteriormente, se construirá el edificio afectado en la Tercera Cerrada de Lago Ammer esquina con Lago Ammer, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los ciudadanos reclamaron falta de apoyo y exigieron soluciones hoy mismo. Sheinbaum pidió acudir a las mesas de una carpa donde habrá un censo a las 22 familias para atender sin intermediarios a cada afectado.

Pero algunos habitantes se mostraron renuentes a alejarse de su propiedad, porque temen saqueos, inclusive de agentes de Seguridad que resguardan el perímetro. Otros sugirieron establecer casas provisionales en las inmediaciones del inmueble.

“No se pueden poner casas aquí porque se generan problemas de salubridad”, respondió la jefa de gobierno. “Lo más importante es proteger la vida de las personas”, añadió.

Mientras no sean recogidos todos los escombros y no haya una revisión exhaustiva no se podrá volver a las habitaciones. De ahí que los damnificados serán enviados a albergues temporales o recibirán apoyos para rentar.

“Nos salimos sin nada, corriendo”, lamentó una señora ante Sheinbaum, quien ordenó que fueran enviados alimentos.

El reporte a las autoridades fue alrededor de las 09:40 horas de este 13 de noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Tras notar el colapso siguió la evacuación de 70 personas de predios aledaños y 600 más permanecieron al interior de sus viviendas.

Cinco de las personas heridas fueron trasladadas a en calidad de urgencia. De ellas, tres quedaron internadas en el Hospital Rubén Leñero y dos más al ISSSTE de Tacuba.

“Alrededor de las 12:00 horas, se tuvo confirmación del deceso de una mujer de aproximadamente 20 años, cuyo cuerpo fue localizado por binomios caninos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas”, agregó el reporte preliminar.

Los primeros indicios señalan explosión por acumulación de gas LP y en una evaluación rápida no se detectó afectación estructural en las viviendas aledañas, solo daños a vidrios y cancelería.

Se reportaron al menos 5 lesionados. Foto: Twitter

Entre las 12:40 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones, todos culposos, derivado de la explosión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron los hechos al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial. Así fue que acudieron peritos y policías de investigación.

Funcionarios de la Dirección General de Atención a Víctimas se desplazaron a los hospitales a donde fueron trasladadas las personas lesionadas, para brindar el acompañamiento legal y psicológico correspondiente, tanto a las víctimas directas como indirectas.

Mientras que agentes de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, especializado en criminalística, fotografía, en incendios y explosiones, llegaron al lugar del incidente para recabar indicios en los dictámenes que lleven a esclarecer las causas del colapso.

La explosión provocó severos daños en un edificio. Foto: Twitter

La Policía de Investigación comenzó con la recolección de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, así como entrevistas con posibles testigos de los hechos.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitó apoyo a la población capitalina para donar inusmos a los afectados. Entre colchones, cobijas, alimentos enlatados, porductos de higiene personal y menstrual, ropa en buen estado y agua embotellada.

“Hemos instalado un centro de acopio en el Deportivo José María Morelos y Pavón para apoyar a las personas afectadas por la explosión de la colonia Pensil”, publicó el edil en su cuenta de Twitter.

En redes comenzaron los intercambios entre detractores y simpatizantes políticos del gobierno de la Ciudad de México, debido a que Tabe no se encontraba en el lugar. Como parte de las acciones de rescate, un perro de nombre Rufián fue localizado de los escombros por Bomberos capitalinos. El Ejército y la Guardia Nacional también arribaron para apoyar.

