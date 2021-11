Ex funcionario de AMLO reveló por qué Santiago Nieto se casó en Guatemala

La polémica boda derivó en los despidos de la secretaria de Turismo de CDMX y de Santiago Nieto (Foto: REUTERS / Henry Romero)

El pasado sábado 6 de noviembre, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se casó con su prometida, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey, en una polémica ceremonia den Guatemala.

Los derroches, extravagancias y descuidos de los invitados causaron un “escándalo” mediático que derivó en dos despidos. En primera instancia, la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, y la del propio ex funcionario del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual causó impresión entre propios y extraños.

Sin embargo, el lugar donde se realizó la boda tuvo un motivo muy especial que Nieto no podía pasar de largo, así que nunca dudó en celebrar su unión marital con Humphrey en este paraíso centroamericano.

De acuerdo con Jaime Cárdenas, ex consejero electoral y ex director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Santiago Nieto decidió realizar su boda en Antigua debido a que fue el lugar donde su madre, Aurora Castillo Escalona, murió.

“Una de las preguntas es ¿por qué se casó en Guatemala? Hay una razón familiar, una razón sentimental. Sé que los medios dijeron que era por razones de seguridad. La auténtica razón es por que ahí en ese lugar falleció su madre”, señaló el académico durante una entrevista para La Octava.

La madre del ex titular de la UIF habría muerto en Antigua, Guatemala (Foto: Especial)

Ahondó en que la mujer, doctora en antropología, se encontraba realizando estudios sobre el mundo Maya, cuando sucedió su repentina muerte. Esto causó que Nieto arraigara un profundo sentimiento por ella y por el lugar donde falleció.

La relación entre Cárdenas y Nieto cuenta con varios años de historia, ya que el también ex diputado lo conoció cuando llegó a México para realizar un posgrado en la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde le dio clases.

Mencionó que colaboró con él en diversos puestos, como el de consejero del anterior IFE. Sin embargo, su trabajo lo llevó a liderar varias instituciones hasta su llegada a la UIF en 2018. “En todos los cargos ha demostrado honorabilidad, trabajo, inteligencia, eficacia y eficiencia”.

Posteriormente, Cárdenas afirmó que estuvo presente en su boda, la cual catalogó como “estándar para una familia de clase media-alta”, como a la que pertenecen Santiago y Carla Humphrey, por lo que contrarió a los medios y mencionó que no le pareció excesiva en ningún sentido.

“Los platillos que sirvieron fueron de comida guatemalteca, el vino era mexicano. Tal vez la única excentricidad es que te daban este ron guatemalteco que se llama Zacapa”, remarcó el ex funcionario, quien también aseguró que el 95% de los invitados eran sus familiares y amigos, aunque hubo un grupo de 15 a 20 personas “que pertenecen al grupo político de distintos partidos”.

A pesar de lo suntuoso que fue el festejo dentro del Hotel Casa Santo Domingo, Cárdenas aseguró que fue una boda "estándar" (Foto: Especial)

Cárdenas continuó diciendo que todos los invitados solventaron sus gastos de viaje, hospedaje y transporte por su propia cuenta. Asimismo, negó haber asistido con su esposa María de la Luz Mijangos Borja, encargada de la Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción.

“Los medios no sé por qué circularon esa información. Mi esposa recibió algunas instrucciones el día viernes de la Fiscalía y tuvo que quedarse. Asistió a la Fiscalía a trabajar el fin de semana. Los invitados también se dieron cuenta de que fui solo a la boda”, remarcó.

Finalmente, indicó que el fallo que provocó el escándalo fue haber invitado a personajes públicos, famosos, los cuales protagonizaron algún alboroto durante su estancia y viaje, como le ocurrió al empresario Ealy Ortiz y los dólares que presuntamente no auditó antes de su traslado.

“Creo que si Santiago no hubiera invitado a personajes políticos o mediáticos, pues seguramente la boda no hubiese tenido ninguna repercusión nacional y tampoco hubiese tenido las consecuencias si el evento del señor Ealy Ortiz no se produce. Todo esto se volvió escandaloso a partir de este incidente”, sentenció.

