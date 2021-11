Cuál es el origen de tu apellido: Martínez

Los escudos o blasones del mismo apellido se diferencian por los elementos que la componen, representando diferentes familias (Foto: Pinterest/Santiago Diaz Aroca)

Los apellidos sirven para darnos identidad a través de combinaciones únicas y a veces improbables que pueden resultar en cosas extrañas, interesantes y a veces tan peculiares que pueden hacernos soltar una carcajada. Y a pesar de la existencia de miles de apellidos, el de Martínez podría decirse que lo ha visto todo.

Es el tercer apellido con mayor presencia dentro del país con la cantidad de 4.9 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y como quizás ya lo hayan intuido, al igual que los otros dos apellidos que lo preceden (Hernández y García), es un patronímico, apellidos originados por el nombre del padre, por la terminación -ez, “hijo de...” Martín, Martiño o Martinus (en latín) que viene Mars, Marte, dios de la guerra.

Los registros más antiguos del apellido vienen de Asturias y Galicia, en España. También es popular en los nombres de los españoles ya que de acuerdo con el informe de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España hay al menos unos 832.525 personas con el apellido Martínez inscritas en el Registro Civil y es el sexto más frecuente antecedido por García (1.462.923), Rodríguez (927.056), González (925.695), Fernández (912.009) y López (869.944).

En la página Forebears, una plataforma en la que se puede consultar información de cualquier apellido como su origen (en caso de ser posible el rastreo), significado y antigüedad (aunque su última actualización fue en 2014), se explica que el apellido Martínez adquirió una gran reputación por caballeros, miembros de ordenes militares y de las reales chancillerías de Valladolid y . Sin embargo, su presencia está desde la Edad Media y adquirió popularidad por el obispo San Martín de Tours.

El obispo San Martín de Tours (Foto: Twitter/@padrejaimekell2)

Este santo, nacido en Hungría en el siglo IV, fue un militar que en Francia durante un inclemente invierno encontró tirado al lado del camino a un viejo en harapos. Para ayudarle, sin nada más para darle, cortó con su espada su capa militar y la regaló al hombre. Esa noche soñó con Jesús, quien resultó ser aquel extraño y se volvió creyente. Renunció a su cargo y se dedicó a la vida religiosa ya que se negaba a derramar la sangre de sus semejantes, ni siquiera en la guerra.

Debido a la proliferación de los apellidos, sea porque son descendientes de aquella casa o porque se lo adjudicaron, el apellido Martínez cuenta con diferentes representaciones en los escudos de armas o blasones. De acuerdo a la familia este lleva cruces de oro, castillos con fondo color azul o rojo, y leones. El más distinguido y usado en páginas de heráldica en internet es el del escudo partido. En este la parte central está partida por la mitad de forma transversal; de la mitad derecha están tres franjas negras en horizontal intercaladas por dos blancas.

El escudo partido de Martínez (Foto: Pinterest/Santiago Diaz Aroca)

En la mitad izquierda, en campo de plata (el fondo), tres flores de lis rojas, que representan un corazón valiente. Los escudos indican el lugar de procedencia de la casa y los atributos ganados en batallas, los grados o la reputación de la familia.

Gran parte de los apellidos y nombres castellanos en América Latina, provienen de las expediciones y la conquista del continente.

Por supuesto, esto no quiere decir que a pesar de llevar el apellido seas descendiente de las familias nobles españolas que portan estos blasones, a menos que se pueda rastrear tus conexiones con los arboles genealógicos de dichos personajes. Mientras no sea así, el escudo, como tal, no te representa por llevar el apellido. Así como tampoco quiere decir que vienes de un padre llamado Martín, sin embargo, nunca está de más conocer de donde viene tu nombre.

