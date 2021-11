Mario Delgado reconoció que Morena no ha donado lo prometido para comprar vacunas contra el COVID-19

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha criticado varias veces a Córdova por "ser aliado de la oposición" (Foto: Twitter/mario_delgado)

Luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reveló que Morena solo ha donado el 6.7 del 50% de sus prerrogativas que prometió a la ciudadanía para la compra de vacunas contra el COVID-19, el dirigente del partido guinda, Mario Delgado, se pronunció este sábado al respecto.

Desde la ciudad de Aguascalientes, Delgado reconoció que no han regresado dicho porcentaje, que corresponde a 800 millones de pesos; sin embargo, aseguró que sí han aportado recursos y lo seguirán haciendo hasta cumplir la totalidad.

“Hicimos el compromiso de regresar 800 millones de pesos este año y mensualmente hemos cumplido con lo acordado; durante el mes de noviembre y diciembre solicitaremos la retención de los recursos correspondientes, tal como lo marca nuestro plan financiero”

Subrayó que Morena se hizo sin recursos, gracias al esfuerzo de millones de mexicanos, por lo que por “congruencia” van a cumplir con el dinero para ayudar a la salud de la población.

Personal de salud aplica la vacuna contra covid-19 a jóvenes menores de 17 años en el Hospital del Niño DIFH, en Hidalgo (Foto: EFE)

“En este sentido, cumpliremos el compromiso con la gente, porque para nosotros primero es la salud de las y los mexicanos. Devolver el dinero, no solo es un acto de congruencia con los principios de Morena, también es una forma de agradecer todo el cariño que el pueblo de México nos ha dado”

Sin embargo, Delgado aprovechó para descalificar al presidente del INE porque “no tiene la autoridad moral” para defender la democracia del país, así como por su elevado sueldo, el cual supera al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, hizo un llamado a que Córdova regrese la diferencia al erario público.

“Yo le pregunto, desde aquí en Aguascalientes, a ese farsante ¿cuándo va a regresar él los más de 2 millones de pesos que gana por encima de lo que gana el presidente de la República? [...] Para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral y necesitamos autoridades electorales que defiendan la democracia, como estos farsantes defienden su salario”

Finalmente, retó a los demás partidos políticos a impulsar la reforma constitucional propuesta por Morena en la que se plantea la reducción de las prerrogativas de los partidos al 50%, para así poder “terminar con los despilfarros en la política”.

El sueldo neto de los consejeros del INE es de 179 mil pesos al mes (Foto: INE)

En su comparecencia de este 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdova expuso que Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y ordinario, 2 mil 244 millones de pesos, de los cuales sólo devolvieron 150 millones.

La revelación causó diversas críticas entre la oposición, como el MC y PAN, que acusaron al partido guinda de mentir a la ciudadanía y robarse los recursos que prometieron devolver.

“Se robaron mil millones de pesos, rateros. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. .Mentirosos, debería de darles vergüenza. Mil millones de pesos que deberían ser para vacunar niños”, dijo desde tribuna el diputado de MC, Álvarez Máynez, a los diputados de Morena.

En todo momento, los morenistas portaron pizarrones y carteles para exigirle a Lorenzo Córdova que se bajara el sueldo y una y otra vez el consejero presidente del INE les dijo que eso lo iba a determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante la insistencia, el consejero sugirió a los diputados que leyeran porque la misma Cámara de Diputados aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que permite que los integrantes del INE ganen más que el presidente de la República.





