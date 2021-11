Paola Félix renunció a su cargo como secretaria de Turismo de la CDMX tras polémica acusación

Paola Félix Díaz renunció a su cargo mientras se encontraba en Guatemala (Foto: Instagram/@paolafelixdiaz)

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó la renuncia presentada por Paola Félix Díaz este 6 de noviembre de 2021 mientras se encontraba en Guatemala, la activista ocupaba el cargo de secretaria de Turismo en la CDMX.

En el boletín emitido por el órgano de comunicación de esta dependencia se puede leer lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo presentó hoy su renuncia a la Jefa de Gobierno, la cual fue aceptada”.

Esto luego de que Paola Félix Díaz fuera acusada de haber ocupado un vuelo pagado por un proveedor, en redes sociales el columnista Dario Celis aseguró que había sido detenida por haber intentado introducir 25,000 dólares en efectivo. Posteriormente aseguró tener pruebas de ello en un segundo tuit.

Este fue el tuit que escribió la ex funcionaria pública (Foto: Twitter/@LaraPaola1)

En su cuenta de Twitter oficial, ella escribió lo siguiente: “Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.”

En el tuit donde Dario Celis aseguró la aparente detención y supuesto intento de introducir dinero de forma ilegal se puede leer: “Mientras la jefa de@GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX,@LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo.”

Después de que el columnista asegurara tener las pruebas de sus afirmaciones, las cuales de viralizaron de inmediato, añadió en otro tuit más los supuestos detalles del vuelo.

La ex funcionaria habría viajado en compañía de Alex Gou Boy, productor del Desfile de Día de Muertos (EFE/Madla Hartz)

Celis mencionó la matrícula de la aeronave privada y detalló que la ex funcionaria supuestamente viajaba junto a Alejandro Gou Boy, el productor teatral que estuvo a cargo del Desfile de Día de Muertos realizado con motivo de esta tradición el 1° de noviembre. El empresario de entretenimiento también es conocido por las obras Jesucristo Super Estrella y Billy Elliot.

“@LaraPaola1 llegó en un vuelo privado en un avión con matrícula XA-MHA, iba con el productor teatral @alex_gou a quien le dio por asignación directa el contrato para la realización del #desfilediademuertos por más de 15 millones de pesos la semana pasada.”, escribió Celis en su cuenta de Twitter.

Información en desarrollo*