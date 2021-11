Entre cocodrilos y delfines: cinco legendarios transportes que ya no existen en CDMX

El taxi cocodrilo durante los años setenta. Foto: Twitter/@BiblioMovilidad

Durante la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México se vio envuelta en una urbanización trepidante que venía desde inicios del siglo. La metrópoli se llenó por las migraciones internas y los medios para transportarse en esta aumentaron, dando paso a una buena cantidad de vehículos que se quedarían en la memoria de una buena parte de sus ciudadanos.

No precisamente por su impecable servicio, al menos no en todos los casos, si no por su estilo y sus llamativos nombres como los cocodrilos, las cotorras, los delfines, entre otros. Así, en la ciudad habían nacido sus animales mecánicos.

El tranvía

Los tranvías operaron sin ningún competidor desde 1900 hasta 1917. Al inicio estaba compuesta por una sola línea y logró expandirse hasta 14 cubriendo unos 343 kilómetros de vías. Era reconocido por su buen servicio, tanto que durante la huelga de sus operadores en 1911 fueron apoyados por la sociedad. Se repetirían movimientos en 1914, 1917, 1922 y 1946, año en que se nacionaliza el transporte.

Sin embargo, estas huelgas traerían como consecuencia su desuso.

Tranvía en la Ciudad de México (foto: Roger Puta)

Los “Delfines” y las “Ballenas”

Entre 1916 y 1917 aparecieron los primeros camiones de pasajeros con motor de combustión interna de forma improvisada para suplir la falta de tranvías. Con el tiempo adquirieron prestigio durante el año 1946. Una vez acoplados y reemplazando a los tranvías, para 1973 y tras la creación de la Alianza de Camioneros de México, también conocido como el ‘pulpo camionero’, se hicieron las unidades “Delfines”.

De color blanco y con capacidad de llevar a 40 pasajeros en asientos acolchonados, fueron bien recibidos por el público y se les denominó así por los pequeños delfines metálicos que se colocaban en la puerta de entrada y debajo de la ventana del chofer. Además utilizaban motor de diesel para reducir los niveles de contaminación.

Por supuesto, la mayor demanda y el aumento de población causó el fenómeno que podemos observar hoy en día: la saturación dentro de las unidades, lo que desembocó en que los pasajeros comenzaran a viajar parados.

Después surgirían las “Ballenas” que buscaron ser una alternativa a los delfines, sin embargo no llegaron a ser tan populares como los primeros. En 1981, estas unidades formarían parte de la Ruta 100, momento en el que las camioneras son apropiadas por la federación y tras su quiebra, se descontinuaron hasta su desaparición. Esto favorece a la predominio del taxi en la ciudad.

Foto: Especial

Cabe señalar que entre los 60 y 70 llegan los peseros (por cobrar un peso por persona) y las combis de una forma peculiar: la ilegal. La necesidad de mayor transporte y nuevas rutas que no recorrían los camiones fueron sus principales motivos. En lugar de luchar por completo contra ellas, el gobierno las adoptó y durante años se utilizaba el modelo Volkswagen T1 Samba, diseñada para numerosos pasajeros, ya que a veces se utilizaban unidades inapropiadas.

Los “Cocodrilos”

Los taxis “Cocodrilo” llegaron a México en los cincuentas y sus apodos trascendieron a las marcas a la que pertenecían dicho transporte. Si bien el servicio de taxi ya tenía sus antecedentes en los inicios del siglo XX, no se popularizarían hasta casi cincuenta años después.

Los cocodrilos, autos Chevrolet Impala, alargados cuya parte superior era de color verde con franjas a los costados que tenían triángulos blancos, lo que asimilaron como sus dientes. Los cocodrilos permanecieron 20 años y eran unidades compartidas.





Foto: Twitter/@Urbanofago

Las “Cotorras”

Por la popularidad de los cocodrilos surgieron con 500 unidades las “cotorras”: pintados de amarillo en la parte superior y verde en la inferior. Estuvieron durante los 60 por el incremento de la popularidad de los taxis, así como de los vehículos individuales.

Foto: Especial

Los “Corales” y los “Canarios”

Para los 70, llegarían los corales, nombrados así por el color que llevaban en la parte baja. Al inicio eran unidades Chevrolet hasta que los Volkswagen Sedán cobraron popularidad y ocuparon el puesto. Conocidos como “vochitos” y denominados canarios por su color amarillo y blanco, llegarían hasta la década de los 90. Para ese momento, los vochitos cambiarían de color a uno verde hasta el 2008, cuando fueron retirados.

Foto: Especial

Con la llegada del nuevo siglo, nuevos taxis: los dorados con rojo, a los que llamaron Iron Man y en 2014 surgen los taxis de hoy en día con los llamativos rosa y blanco, a veces llamados “Hello-Kitty”. ¿Qué combinaciones nos deparará el futuro?

Foto: Especial

