Cardenal da bendición a FRENAAA por su “lucha contra el comunismo”

FRENAAA y el líder de la organización, Gilberto Lozano, recibieron las bendiciones de Juan Sandoval Íñiguez (Foto: Facebook/Gilberto Lozano)

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y el líder de la organización, Gilberto Lozano, recibieron las bendiciones de Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, por su “lucha intestina contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México”.

A través de un vídeo en cuenta de Facebook, el líder de FRENAAA presumió contar con la “asesoría espiritual” del líder religioso, y destacó que la bendición de un cardenal como él, “que ha levantado la voz para luchar contra las dictaduras”, servirá en su movimiento.

Acompañado en el audiovisual por Sandoval Íñiguez, Lozano detalló que en la reunión se habló sobre la Revocación de Mandato, donde aseguró que varios líderes sociales de Jalisco se han pronunciado en favor de la consulta para quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la presidencia.

“Ha habido mucha confusión, Don Juan, y creo que todos los líderes sociales que tiene México, pues se deben de quitar esas confusiones porque, en el fondo, lo que todos promovemos es la participación”, sostuvo Lozano.

El arzobispo indicó que el pueblo debe decidir si el mandatario federal se queda en el poder con base en lo que ha visto, “lo que siente y por lo que prevé” (Foto: Cuartoscuro)

El líder de la organización preguntó al cardenal, a quien calificó como un personaje “muy querido por toda la feligresía mexicana y un promotor de participar”, si pensar en decirle a la gente que no participe es equivocado, a lo que el cardenal respondió: “Es equivocado, hay que participar”.

En su intervención, el arzobispo indicó que el pueblo debe decidir si el mandatario federal se queda en el poder con base en lo que ha visto, “lo que siente y por lo que prevé”.

Acto seguido, Lozano le pidió una bendición para toda la gente de FRENAAA y sus simpatizantes que luchan “intensamente contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México”.

“Con mucho gusto, no solamente la bendición, sino mi oración constante. Por mi patria, por México, por su futuro y por los que luchan, como ustedes, luchadores sociales que buscan el bien en México. Que Dios los bendiga. (…) Amén. Y la Virgen de Guadalupe los ayude a seguir el paso en el que estamos. Ella se comprometió con este pueblo (…) que nos cumpla, que no nos abandone, que no nos deje solos”, dijo el cardenal.

Lozano agradeciendo al cardenal, llamó a no tener miedo y reiteró su invitación a participar en la Revocación de Mandato (Foto: Captura de pantalla)

Por último, Lozano cerró el video agradeciendo al cardenal por su bendición, llamó a no tener miedo en este “momento histórico para México” y reiteró su invitación a participar en la Revocación de Mandato del próximo año.

Cabe señalar que en las últimas semanas, el Frente Nacional Anti AMLO ha promovido la participación en la Revocación de Mandato.

El pasado 25 de octubre, Gilberto Lozano se lanzó en contra de la organización “Sí por México” por no apoyar la participación de la ciudadanía en la consulta popular.

En un video que compartió en sus redes sociales, el polémico activista explicó que existe un grupo que finge estar en contra de AMLO “para manipular a la gente de que la salvación viene en el 2024″, aunque esta organización, aseguró, tendrá cargos al finalizar la elección.

El polémico activista explicó que existe un grupo que finge estar en contra de AMLO “para manipular a la gente de que la salvación viene en el 2024″ (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

“Hay un grupo masónico y ateísta, porque hemos estado identificándolos, mercenarios también (…) que están proponiendo a la gente (…) resulta que estos masones pactaron con López para empezar a manipular, darle atole con el dedo a la gente para que piense que la salvación viene en el 2024″, expresó.

Y añadió: “Trata de imaginarte el nivel de manipulación de estos vende patrias, en octubre del 2021, ya están hablando de 2024 (…) claro que ellos quieren puestos políticos”.

Lozano también criticó la lógica de la organización de decir que no se acuda a las urnas en 2022, pero sí en el 2024, cuando “el presidente tendrá más gubernaturas y más poder”.

SEGUIR LEYENDO: