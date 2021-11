Qué municipios de la frontera norte cambiarán de horario este domingo

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- El próximo domingo 31 de octubre inicia el Horario de Invierno, y se recuerda a la población atrasar una hora en sus relojes y verificar que los dispositivos electrónicos realicen este cambio, este horario concluirá el próximo 3 de abril de 2022. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Este domingo 7 de noviembre, 33 municipios de de cinco estados de la frontera de México atrasarán una hora sus relojes, debido a que terminará el horario de verano para dar inicio al de invierno.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía (Sener) emitido el pasado 29 de octubre, los municipios que se sumarán al cambio serán:

Por decisión del Congreso local, Quintana Roo no entra en el cambio de horario, pues en 2015, autoridades del estado altamente turístico decidieron que la entidad dejara de regirse por el meridiano 90 para pasar al 75: por lo que se rige bajo un horario que no permite cambios. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

En tanto, Sonora y Quintana Roo son entidades de México exentas de este cambio de horario: Sonora y Arizona, Estados Unidos, tienen una intensa actividad comercial, por lo que autoridades no modifican relojes, para no afectar operaciones en esa zona de la frontera.

Este cambio realizado a tiempos distintos entre las zonas Noroeste, Pacífico, Centro, Sureste y Frontera es determinado por el Centro Nacional de Metrología (Cenam), organismo encargado de establecer la hora oficial y el cual, depende de la Secretaría de Economía (SE).

Con el horario de invierno, los días serán más cortos y anochecerá antes. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Lo que le toma al cuerpo adaptarse al cambio de horario es de tres a siete días, todo dependerá del momento del día en que la persona realice sus actividades diarias, a algunos no les causa problema dicho ajuste, mientras que para otros es generalmente más pesado.

El cambio de horario

Esta modificación implementada por las autoridades, comenzó en 1996 con el argumento de ahorrar más energía y aprovechar la luz del día. Sin embargo, desde un inicio la medida ha sido altamente cuestionada, especialmente en los últimos años. Y es que algunos organismos e instituciones han demostrado que puede producir estrés.

En los niños, puede alterar su ciclo de sueño y la necesidad de ingerir alimentos, mientras que en las personas mayores también puede alterar su descanso y provocar episodios de ansiedad e insomnio. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las modificaciones horarias afectan al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas.

En marzo de 2020, justo con la irrupción de la pandemia de COVID-19, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) instaron entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador a eliminar o suspender el horario de verano, para no generar más situaciones de ansiedad y estrés.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la funcionaria reafirmó que suspender el cambio horario como anteriormente se había discutido a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador depende de la Cámara de Diputados. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El mandatario exhortó entonces a la Secretaría de Energía a realizar un informe en el que detallarán cuánto ahorra la población gracias a esta modificación. Finalmente, se decidió mantener el horario estival, con excepción de Sonora y Quintana Roo.

A pesar de que hubo dudas sobre el cambio de horario, este año seguirá en pie, tal y como estaba planeado así lo confirmó la titular de la Secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle.

“Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen ‘yo me adapto’, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, señaló la funcionaria.

