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Funcionarios de Morena “pidieron licencia nada más”: Sheinbaum minimiza salida de aspirantes a elecciones 2027 acusados de nepotismo

Al menos 17 legisladores solicitaron una separación temporal de sus cargos rumbo a los comicios del siguiente año

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Mujer con cabello recogido, saco negro y blusa colorida, gesticula con el índice hacia arriba ante un micrófono; un hombre difuminado y papeletas electorales al fondo.
Claudia Sheinbaum, en primer plano, gesticula con el dedo índice hacia arriba durante una intervención sobre el proceso electoral, con figuras políticas y papeletas de votación difuminadas en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó que los 17 legisladores del partido Morena que solicitaron licencia temporal de sus cargos sean quienes participen durante el proceso electoral de 2027.

Esto, luego de que entre los funcionarios se encuentren algunas figuras que han sido acusadas de nepotismo. “Pidieron licencia nada más, ¿no? O sea, no quiere decir que vayan a representar a su estado, a su municipio", comentó la mandataria.

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Durante su conferencia de prensa matutina de este 18 de junio, la mandataria minimizó la salida de aspirantes de Morena señalados por nepotismo rumbo a las elecciones de 2027, y defendió el proceso interno del partido ante los cuestionamientos sobre congruencia y transparencia.

La desbandada legislativa y el escenario para 2027

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó el pasado 17 de junio la convocatoria para participar en el proceso interno del partido durante los comicios de 2027, en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Con ello, finalmente fueron aclaradas las fechas de registro, requisitos de participación, mecanismos de selección y posibles restricciones que permitan garantizar la equidad entre los aspirantes.

  • Fechas y requisitos de registro

El periodo para que los aspirantes de Morena, PT y PVEM puedan registrarse será del 22 al 27 de junio de 2026. Este trámite estará habilitado tanto en formato digital como de manera presencial, en la sede del World Trade Center de la Ciudad de México.

Para completar su inscripción, las personas interesadas deberán presentar todos los documentos solicitados, junto con cartas compromiso específicas. La Comisión Nacional de Elecciones será responsable de revisar que cada aspirante cumpla con los requisitos establecidos en los estatutos del partido y en la legislación vigente.

  • Reglas principales

Se exige que quienes ocupan cargos como servidoras públicas, legisladores o dirigentes dentro de los partidos deben dejar temporalmente sus funciones antes de participar en el proceso, con el fin de garantizar igualdad de condiciones entre los participantes y prevenir el uso de recursos públicos o cualquier ventaja indebida.

El partido Morena mantiene una política clara contra el nepotismo y, por ello, impide que familiares directos de gobernadores en funciones busquen la candidatura a la gubernatura por su partido.

Esta restricción no es obligatoria para los partidos aliados PVEM y PT, los cuales aplicarán sus propios lineamientos internos para seleccionar a sus candidatos.

No obstante, las reglas relacionadas con el nepotismo y la integración de alianzas aún no están completamente definidas, de ahí los cuestionamientos sobre los 17 legisladores que ya solicitaron licencia.

Funcionarios que solicitaron licencia

En ese contexto, 17 legisladores de Morena solicitaron licencia temporal a sus cargos en el Congreso, lo que ha generado un debate sobre la legitimidad y el control de los procesos internos del partido rumbo a 2027, al considerarse una posible incongruencia en Morena, ya que uno de los principales lineamientos ha sido la lucha contra el nepotismo.

Entre los casos más recientes de solicitudes para participar en el proceso de selección, figuran los senadores Armando Ayala, de Baja California, y Pável Jarero, de Nayarit. A este grupo se suman los diputados Fernando Castro Trenti, también proveniente de Baja California; Alfonso Ibarra, de Sinaloa; Luis Humberto Fernández, de Querétaro; y Ulises Mejía Haro, de Zacatecas.

Por otro lado, quienes también buscan estar en condiciones de aspirar destacan Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, ambos con interés en la gubernatura de Guerrero. La lista se amplía con Raúl Morón, aspirante en Michoacán; Imelda Castro, en Sinaloa; Julieta Ramírez y Armando Ayala, nuevamente en Baja California; Lorenia Valles, en Sonora; Waldo Fernández, en Nuevo León; y Jasmine Bugarín, en Nayarit.

Destaca que Félix Salgado es padre de Evelyn Salgado, la actual gobernadora de Guerrero, por lo que sería un caso claro de nepotismo dentro del partido.

Sheinbaum pide esperar a que Morena decida

Sobre estos cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheibaum reiteró que la solicitud de licencia es apenas un paso dentro del proceso y que los lineamientos del partido serán aplicados sin excepción. “No quiere decir que ya los hayan elegido”, insistió, marcando distancia entre la salida temporal de los funcionarios y una eventual postulación.

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