México

“No te voy a contestar eso”: Sheinbaum y reportera discuten en ‘La Mañanera’ por pregunta sobre ‘acarreados’ en Morena

La presidenta acusó a Reyna Ramírez de intentar provocarla al cuestionarla sobre el presunto acarreo en eventos del gobierno

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Primer plano de dos mujeres. La de la izquierda, con gafas y bufanda, sostiene un micrófono. La de la derecha, detrás de un atril con otros micrófonos.
Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum se muestran en un contexto de confrontación política, con Gálvez a la izquierda sosteniendo un micrófono y Sheinbaum a la derecha detrás de un atril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo protagonizó una nueva discusión con la periodista independiente, Reyna Haydee Ramírez, durante la conferencia mañanera de hoy, tras haber sido cuestionada sobre el presunto acarreo de simpatizantes de Morena.

La discusión comenzó cuando la periodista le preguntó a la mandataria sobre los avances en la investigación que realiza la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sobre un presunto apoyo para que colectivos de madres buscadoras se trasladen a la Ciudad de México para protestar durante la Copa Mundial FIFA 2026.

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Esto último, lo acusó la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, tras las críticas hacia el gobierno de la Ciudad de México y federal por los operativos de seguridad que se implementaron horas antes de la inauguración del Mundial, durante los cuales las madres buscadoras fueron encapsuladas por cientos de polícias antimotines.

Al cuestionamiento, la presidenta Sheinbaum respondió que Gobernación es la dependencia encargada de informar sobre el tema.

-Presidenta, eh, ¿cómo va la investigación de las Madres Buscadoras, para ver quién las financió para venir a manifestarse?

“Ya la Secretaría de Gobernación que pueda informar”, respondió la mandataria.

Sin embargo, la reportera la cuestionó sobre si también se ha investigado el financiamiento para que Morena lleve “acarreados” a los eventos del gobierno federal y del partido.

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“¿Hizo una investigación también de los que han venido para ver quién financia a los que han venido acarreados al Zócalo a sus eventos? ¿No hubo investigación?“, dijo en Palacio Nacional.

Ante esto, Sheinbaum Pardo afirmó que no respondería la pregunta y acusó a la reportera de intentar provocarla; no obstante, aseguró que su gobierno invita a sus simpatizantes.

“No te voy a contestar eso, porque primero nosotros no somos iguales que los de antes.

“(...) Nosotros invitamos. Y no voy a contestar la pregunta porque es una provocación y yo no caigo en provocaciones”, comentó.

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