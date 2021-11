“Feliz Día de los muertos”: Ricardo Monreal respondió a críticas de Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II y Ricardo Monreal. Fotos: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal Avila, contestó en rueda de prensa que le deseaba un feliz día de muertos a Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), tras sus declaraciones en la sesión del consejo nacional de Morena.

Con voz mesurada y calma, en contraste con Taibo II, Monreal dio respuestas cortas en las que no expresó más que buenos deseos a su crítico.

El día sábado 30 de octubre, el director del Fondo de Cultura hizo comentarios controversiales que causaron revuelo dentro del partido al hacer crítica de la dirección que tomaba Morena por su presidente, Mario Delgado Carrillo, y el coordinador en el senado, Ricardo Monreal.

A estas cuestiones, Monreal respondió con tranquilidad a un periodista que preguntaba por una réplica respecto a este tema: “le envío un abrazo y le deseo un feliz día de muertos”.

El reportero le pregunta de nuevo si no se ha sobrepasado Taibo II al asegurar que no están haciendo bien el trabajo para fortalecer a Morena, a lo que Monreal respondió con “Él así es. No, mire, yo bastante trabajo tengo aquí con mi grupo, los grupos parlamentarios”.

“Con Paco Ignacio Taibo solo me une una relación de respeto. Y le deseo que le vaya bien”, finalizó el senador.

Ricardo Monreal (Foto: Cuartoscuro)

Hay que recordar que las relaciones entre los integrantes del partido Morena se han vuelto ríspidas por las inconformidades de sus miembros con respecto a las decisiones de sus dirigentes. Una de las más prominentes en días recientes ha sido la del escritor y director de la FCE.

Entre los principales cuestionamientos a las que hizo alusión en un video compartido por el académico y conductor de televisión John Ackerman, calificó de causar “grilla” a Monreal y Delgado por ser, de acuerdo con Taibo II, los principales alborotadores. También mencionó la falta de realidad dentro del partido al ser ajenos a conflictos de coyuntura dentro del país y de solo atender a una agenda de intereses políticos.

“No tenemos una posición clara sobre cómo debemos apoyar el potente resurgimiento del movimiento feminista ni cómo enfrentar el debate que Andrés ha abierto en torno a las universidades”, exclamó Taibo.

Enfatizó también la falta de democracia dentro del partido por parte de su órgano directivo al ser hermético en la toma de decisiones y ante los problemas sociales dentro del país. Además hizo referencia a la elección de candidatos priistas a cargos de elección para el 2022 y la falta de claridad a la hora de seleccionar a sus candidatos por “medios discutibles” y su constante conflicto interno.

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (Foto: Twitter @FCEMexico)

Esto aludió a la defensa que hizo Monreal de las formas de elección por medio de encuestas de las cuales no han sido aclarados los procedimientos por los que se llevan a cabo ni la metodología seleccionada, lo que ha llevado a distintos personajes, como Taibo, a argumentar la falta de medios democráticos dentro del partido.

Cabe señalar que Mario Delgado entró a la dirigencia el 20 de octubre del año pasado tras una encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral por la incapacidad de llegar a un acuerdo entre los integrantes del partido.

Por si no fuera poco, Ignacio Taibo II exclamó “Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca”, dijo el director de la FCE

También cuestionó si Delgado era morenista al introducir a candidatos antiMorena: “Me pregunto… no sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas anti-Morena”. Por último expresó “dejemonos de la lucha interna de lado, no sirve para nada nos ha conducido al estado que estamos”.

(Foto: Cortesía Morena)

