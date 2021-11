Colectivas feministas exigieron conservar antimonumenta: “Glorieta de las Mujeres que Luchan se mantendrá”

(Foto: Facebook-Antimonumenta "Vivas nos queremos")

La colectiva Antimonumenta Vivas Nos Queremos ha manifestado en reiteradas ocaciones que no cederán la que fuera Glorieta de Colón para que ahí se coloque una obra del pasado, refiriéndose a “La joven de Amajac” —estatua en honor a la mujer indígena y réplica de una pieza arqueológica descubierta este año—, pues México tiene una deuda mayor con las víctimas de desaparición presentes.

Ante Proceso, consideraron que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum han tratado de invisibilizar su movimiento, sin embargo, aseguraron que detrás de cada nombre escrito en la “Glorieta de las Mujeres que Luchan” hay una historia que clama por justicia.

En entrevista con el semanario, integrantes de la colectiva aseguraron que la Glorieta de las Mujeres que Luchan se mantendrá.

“No es un permiso, tomamos un espacio porque no han mirado hacia acá, porque el presidente nos niega y la Jefa de Gobierno prefiere estar en esa élite del poder”, expresaron.

“Ese es el nombre de la glorieta y ese es el significado que debe tener esa glorieta. No es una mujer anónima que no sabemos quién es, no es una figura abstracta, son las mujeres de hoy, las que buscan a sus hijas, las que hoy están vivas. A ellas hay que hacerles justicia hoy homenajearlas hoy”, agregaron.

Y es que hace unas semanas, integrantes de diversas colectivas y organizaciones feministas lanzaron un comunicado en donde le exigían a la alcaldesa Sheinbaum, mantener la antimonumenta hasta que el sitio sea reconocido como “Glorieta de las mujeres que luchan”.

De igual forma, explicaron que la toma fue realizada por mujeres que por muchos años han sido ejemplo de dignidad y resistencia ante la violencia de género, criminalización y omisión del Estado mexicano.

“Exigimos a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, que no se retire la pieza colocada en el pedestal, hasta que el espacio sea reconocido como la Glorieta de las Mujeres que Luchan y como el espacio de memoria que hemos mencionado y que tanto se requiere”, agregaron.

Esta reacción feminista se derivó luego de que el gobierno de la CDMX anunciara la colocación en la Glorieta de Colón de una replica en piedra de una mujer denominada “La Joven de Amajac”.

“Para empezar, es importante reiterar, que nosotras nos nombramos juntas, no nos miramos separadas o segregadas porque tenemos raíces cruzadas, entrelazadas por debajo de la tierra, somos un bosque diverso que suma”.

“La intención es eliminar de su panorama político la desbordada crisis de Derechos Humanos que se vive en este México feminicida, derivada de las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida pública y privada y una profunda desigualdad social”, se lee en el comunicado.

Por otro lado se explicó que cientos de mujeres “participamos en el proceso de planeación, colocación, intervención, y posteriormente en la reivindicación de la toma, después de que su gobierno mandara borrar los nombres de mujeres mexicanas en lucha, escritos en las vallas de la Glorieta”.

“No aceptaremos otro espacio. Es ahí, en esa Glorieta, en el emblemático Paseo de la Reforma, avenida donde están (estuvieron) representadas las imágenes de algunos personajes y momentos emblemáticos de la historia contada desde el poder, donde luchas sociales y movimientos dignos han decidido señalar, a través de antimonumenta que dan cuenta de la impunidad y la injusticia; este es también el paseo de la vergüenza para el Estado Mexicano, donde se señalan sus omisiones y crímenes y las historias que no quisieran recordar”, sentenciaron.

