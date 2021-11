Margarita Zavala criticó a Marcelo Ebrard por su petición en la Cumbre del G20

Margarita Zavala, ex primera dama de México, cuestionó la intervención de Marcelo Ebrard durante el G20, llevado a cabo en la ciudad italiana de Roma (Fotos: Cuartoscuro)

Durante su participación en la Cumbre de Líderes del G20, Marcelo Ebrard fue objeto de críticas provenientes de distintos actores de la oposición, pues durante su intervención en encuentro celebrado en la ciudad italiana de Roma, el titular de la cancillería mexicana pidió a los países desarrollados cumplir con sus compromisos de financiación para que los países en vías de desarrollo puedan combatir la crisis climática, situación que fue cuestionada por la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo.

En este sentido, la también diputada del Partido Acción Nacional (PAN) utilizó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse al respecto y redactó el siguiente mensaje: “¿Por qué no le plática que para este 2022 el gobierno de México no pretende invertir en el cuidado del medio ambiente? En sus intervenciones no se le olvide decir que le quitaron el 40% al órgano que se encarga del pago por servicios ambientales y de la Reforma Eléctrica, etc”.

Su tuit fue realizado en respuesta a una publicación hecha por el canciller, en la que expresó que el primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron aseguró estar de acuerdo “en que debe cumplirse el compromiso de aportar 100 000 millones de dólares para los proyectos de acción climática de los países en desarrollo”.

La ex primera dama de México fue uno de los personajes de la oposición que reprobó la participación de Marcelo Ebrard en la Cumbre de Líderes del G20 (Foto: Twitter/ @Mzavala_gc)

Las reacciones a la publicación de la política de 54 años no se hicieron esperar y algunos internautas siguieron la discusión sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuya iniciativa ha sido altamente criticada por las consecuencias medioambientales que podría desencadenar.

Sin embargo, gran parte de los comentarios que recibió la publicación de Margarita Zavala tuvieron el objetivo de criticar a su esposo, Felipe Calderón Hinojosa y, de nueva cuenta, la responsabilizaron por la tragedia de la Guardería ABC, cuyo saldo dejó 49 bebés fallecidos y 125 lesionados.

“Tan relevante ha sido Felipe Calderón para los líderes mundiales que le dieron un pase de cortesía como invitado, no tuvo ningún logro para México”, “Sin duda tú y Calderón deberán enfrentar la justicia, por su traición a México, su falta de compromiso con los mexicanos, sus abusos de poder y corrupción” y “Ya salió la señora de Calderón a defender los intereses del expresidente Iberdrola.”, fueron algunos de los comentarios que recibió la legisladora.

Algunos internautas criticaron a Felipe Calderón por haber dejado inconcluso el proyecto de la Refinería Bicentenario (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, criticaron la construcción de la Refinería Bicentenario, proyecto en Tula, Hidalgo que fue propuesto por Calderón Hinojosa, cuyos avances luego de más de 1,000 millones de pesos destinados por el gobierno estatal, lograron apenas una barda perimetral y que finalmente fue cancelado durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Sobre la reforma eléctrica, la ex primera dama también dio a conocer sus impresiones y tras la comparecencia de Manuel Barlett en la Cámara de Diputado, situación por la cual lo tildó de mentiroso al señalar a su partido y al ex presidente Carlos Salinas de Gortari como los responsables por la llamada “caída del sistema”, que históricamente ha sido considerado un “fraude electoral” por la manera en que sucedió, además de todo el misterio que sigue sin ser aclarado.

“Qué empoderado debe sentirse cuando miente de tan cínica manera”, escribió Zavala en Twitter luego de que el titular de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) señaló que la “caída del sistema” fue un “amasiato” entre el PAN y el ex mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

SEGUIR LEYENDO: