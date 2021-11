La foto por la que criticaron a Quirino Ordaz en redes sociales

Quirino Ordaz Coppel recibió numerosas críticas por su mensaje en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

El empresario Quirino Ordaz Coppel concluyó su sexenio como gobernador de Sinaloa el pasado 31 de octubre, lo cual celebró con su primer el lunes levantándose “tarde” en varios años, lo cual compartió con un mensaje en sus redes sociales, además de una fotografía, lo cual causó polémica entre sus seguidores.

“Buenos días… después de más de seis años sin quedarme en la cama un lunes hasta tarde, les confieso que hoy no puse la alarma a las 4:25 am y vamos despertando, la verdad, se siente bien”, escribió el ex gobernador.

El mensaje fue acompañado de una fotografía tomada por su esposa, donde se le ve acostado y con los ojos cerrados, pero con los lentes puestos y el celular en la mano, lo cual encendió el debate entre sus seguidores, pues algunos aprovecharon para criticarlo, mientras que algunos más lo defendieron.

“Pechocho, la tranquilidad de saber que si se quema Sinaloa ya no es tu problema”, escribió una usuaria, mientras que uno más respondió: “Es la tranquilidad y satisfacción que genera el deber cumplido”.

Otros aprovecharon para recordarle que no es el único que se ha despertado a esa hora por trabajo, pues algunos más lo han hecho su vida completa:

“No ma** gobernador, existen obreros, albañiles, empleadas del hogar, empleados informales, comerciantes que se levantan a esa hora o más temprano durante toda su vida, por que si no lo hacen no comen, y que me salga usted con eso no ma**”, dijo un usuario, ante lo que Quirino respondió: “Y a todos ellos mi reconocimiento. ¿Usted a qué hora se despierta?”.

Qurino Ordaz reaccionó con humor a las respuestas que los usuarios de las redes sociales le hicieron llegar (Fotografía Twitter: QuirinoOC)

Asimismo, se le cuestionó por salir con lentes en la fotografía:“¿Y duerme con lentes? ¿Es por si sueña con algún pendiente?”, preguntó uno de sus seguidores, ante lo que Quirino replicó: “Para ver bien los sueños jajaja”.

Algunos más, le recriminaron haber aceptado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para convertirse en embajador de México en España, además del rechazo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó ante la solicitud de licencia de militancia para ejercer en el puesto diplomático:

“Despertando y con la novedad de que el PRI le negó la solicitud de permiso para ser embajador en España, además de echarle el caballo encima y culparlo de omisión en la violencia del día de las votaciones”, opinó una usuaria.

El mismo día que Quirino terminó su mandato como gobernador de Sinaloa, el PRI lanzó un comunicado en el cual se hizo público el rechazo a la solicitud del ex gobernador para unirse al Servicio Exterior Mexicano pues el presidente de la república lo había invitado semanas atrás para ocupar el cargo cuando finalizara su sexenio.

El PRI negó la solicitud de lincencia a Quirino (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, reveló la decisión tomada por el Consejo Político Nacional del partido con un mensaje emitido por su cuenta de Twitter:

“Esta noche, el Consejo Político Nacional del PRI sometió a votación la solicitud de licencia a su militancia promovida por Quirino Ordaz Coppel, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena. Tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del Consejo votó por la negativa”, afirmó Moreno.

Por su parte, el ex legislador y militante del partido, Augusto Gómez Villanueva, dijo que AMLO busca “socavar la vida interna del partido e intentar sabotear la alianza”, unión que sostiene el PRI con el PAN y el PRD, pues su propuesta tiene como propósito desarmar a la institución desde adentro llevándose a sus actores políticos más prominentes.

