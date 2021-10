“Descarado”: Víctor Trujillo se burló de Manuel Bartlett por revelación sobre caída del sistema

Víctor Trujillo se burló de Manuel Bartlett Díaz, luego de sus polémicas declaraciones sobre la llamada ‘caída del sistema’ de 1988 (Foto: Especial)

El comunicador Víctor Trujillo se burló de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de sus polémicas declaraciones sobre la llamada ‘caída del sistema’ de 1988.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió el video de un fragmento de la comparecencia de Bartlett Díaz ante la Cámara de Diputados, en el que afirmó que el fallo en el sistema de cómputo de las elecciones presidenciales de 1988 fue producto de un “amasiato”, término utilizado para referirse a una relación de dos personas, entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia.

“Si me pica un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía voy a hacer un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”, declaró quien fuera titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el 88, lo que provocó los gritos de los legisladores, entre los que se pudo escuchar “¡cínico!”.

“¡Claro, así fue! Un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”, finalizó entre gritos de los diputados, por lo que la mesa hizo un llamado al orden.

El productor y director ironizó en que una estatua del director de la CFE reemplazará el reloj chino que se encuentra en Bucareli (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

Junto al video, el productor y director ironizó en que una estatua del director de la CFE, a quien calificó como “descarado”, reemplazará el reloj chino que se encuentra en el cruce de las calles Bucareli y Atenas de la colonia Juárez en la Ciudad de México (CDMX).

Esto, añadió, con el fin de homenajear a “el patriota” y su “amasiato con el poder”, haciendo referencia a los comentarios del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien en su intervención durante la comparecencia de Bartlett aseguró que el titular de la CFE es un patriota.

“EL PATRIOTA (Una estatua de este descarado reemplazará al reloj chino de Bucareli, en homenaje a su amasiato con el poder [el que sea])”, escribió en su red social.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; una usuaria bromeó que con su paso por Morena, Bartlett se volvió “honesto y no tiene un gramo de corrupción”.

Varios usuarios y personajes políticos inundaron la red social con burlas y reproches para el titular de la CFE (EFE/Mario Guzmán)

“Como le enseñó su amo y patrón, en lugar de hablar de la reforma eléctrica y de energía, los lleva a 1988 y todo mundo cae como borregos, los traen pende**s y así quieren ser oposición cuando les marcan la pauta para no hablar de lo importante, van como perritos por su croqueta”, arremetió otro cibernauta.

Sin embargo, Trujillo no fue el único en criticar las declaraciones de Bartlett, pues varios usuarios y personajes políticos inundaron la red social con burlas y reproches para el titular de la CFE.

El periodista Pascal Beltrán del Río compartió un tuit en el que se cuestiona por qué López Obrador tardó tanto en decir que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se “derechizó” desde el sexenio de Carlos Salinas.

Junto a la publicación, respondió: “Supongo que por lo mismo que Bartlett se tardó 33 años en denunciar el ‘amasiato’”.

Jesús Zambrano celebró que “por fin” Manuel Bartlett haya aceptado que la caída del sistema (Fotos: Facebook/ Jesús Zambrano // Cuartoscuro)

Mientras que Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró que “por fin” Manuel Bartlett haya aceptado que la caída del sistema de cómputo en las elecciones de 1988 fue provocada y “real”, aunque ahora, lamentó, la promiscuidad política está relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el “orquestador” Manuel Bartlett.

“A confesión de parte relevo de pruebas. Por si alguien tenía duda de lo sucedido en 1988, ayer @ManuelBartlett por fin aceptó que la caída del sistema electoral fue provocada y real. Promiscuidad política es el amasiato actual entre @lopezobrador_ y el orquestador de esa caída”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: