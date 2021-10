Cambio de horario: Qué aeropuertos atrasarán una hora su reloj este 31 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 26MARZO2021.- Actividad en la terminal 1 del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) durante las vacaciones de semana santa. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Si tienes pensado viajar durante el megapuente de Día de Muertos, deberás tomar en cuenta que el domingo 31 de octubre iniciará el horario de invierno, razón por la cual distintos aeropuertos de México atrasarán su reloj una hora.

Fue a través de un comunicado de las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se informó el ajuste en todos los relojes de sus pantallas.

De esta forma, como cada año, el último domingo de octubre, en punto de las 2:00 horas se atrasarán los relojes de las 364 pantallas y 35 videowalls ubicados en los pasillos de llegadas y salidas de pasajeros (ambulatorios), salas de última espera y espacios públicos del AICM.

Los aeropuertos de Guaymas, Ciudad Obregón, Nogales y Chetumal no modificarán su horario. (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Asimismo, las aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron con tiempo sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario y darán información más precisa sobre el cambio a sus pasajeros.

Este ajuste también se aplicará en 13 de las 19 terminales aéreas de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con el que iniciará el horario de invierno de 2021, el cual concluirá el domingo 3 de abril de 2022.

Las terminales aéreas de Matamoros y Nuevo Laredo ajustarán el huso horario en concordancia con Estados Unidos, pues se ubican en la franja fronteriza y será hasta el primer domingo de noviembre cuando atrasen una hora sus relojes. (Foto: EFE/José Méndez)

Esta es la lista completa de los aeropuertos de la Red ASA que ajustarán sus relojes.

En tanto, las terminales aéreas de Matamoros y Nuevo Laredo ajustarán el huso horario en concordancia con Estados Unidos, pues se ubican en la franja fronteriza y será hasta el primer domingo de noviembre cuando atrasen una hora sus relojes.

Por su parte, Sonora y Quintana Roo no modificarán sus horarios debido a que el primero se rige por el UTC-7 (tiempo de la montaña o zona Pacífico) y el segundo, por contar con el huso horario denominado Región Sureste.

Es así que los aeropuertos de Guaymas, Ciudad Obregón, Nogales y Chetumal no modificarán su horario.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la funcionaria reafirmó que suspender el cambio horario como anteriormente se había discutido a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador depende de la Cámara de Diputados. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A pesar de que hubo dudas sobre el cambio de horario, este año seguirá en pie, tal y como estaba planeado así lo confirmó la titular de la Secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la funcionaria reafirmó que suspender el cambio horario como anteriormente se había discutido a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador depende de la Cámara de Diputados.

“Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen ‘yo me adapto’, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, señaló la funcionaria.

Con el horario de invierno, los días serán más cortos y anochecerá antes. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

En este contexto, el próximo domingo 31 de octubre, a las 02:00 de la madrugada, tendremos que atrasar una hora las manecillas del reloj.

Con el horario de invierno, los días serán más cortos y anochecerá antes.

El cambio entrará en vigor en todo el territorio nacional, con excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo.

Además, en 33 municipios fronterizos del norte de México iniciará una semana más tarde, el domingo 7 de noviembre, ya que es la fecha en la que comienza el horario de invierno en EEUU.

El cambio entrará en vigor en todo el territorio nacional, con excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo. (Foto: EFE/ Patrick Seeger/Archivo)

Las localidades que se sincronizarán con el país vecino en noviembre son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Soto, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila.

También Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

