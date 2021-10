Qué pasó con el cambio de horario: habrá o no atraso de una hora

El 31 de octubre la mayoría de los mexicanos deben atrasar su reloj (Foto: Cuartoscuro)

Este próximo 31 de octubre terminará el horario de verano, luego de que en marzo pasado se alegara su posible suspensión para que los y las mexicanas no tuvieran que adelantar o atrasar sus relojes ni adaptarse a ello.

De tal modo, la polémica sobre si se cancelará el horario de verano en México se reavivó, pues solo faltan unos días para que nuevamente ocurra el cambio. No obstante, la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, confirmó que el horario de invierno entrará en vigor tal y como está planeado.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la funcionaria reafirmó que suspender el cambio horario como anteriormente se había discutido a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador depende de la Cámara de Diputados.

“Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen ‘yo me adapto’, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, señaló la funcionaria.

Rocío Nahle señaló que depende de la Cámara de Diputados la suspensión del cambio de horario (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Recordó que el cambio de horario es “un tema que cada seis meses a los mexicanos, sobre todo del centro al sur de la República, nos incomoda”. Apuntando que las personas que habitan en los estados del norte están “más acostumbrados con el cambio de horario de Estados Unidos”.

Ya que en estos meses los legisladores de San Lázaro no volvieron a retomar el tema, dijo que el cambio de horario sigue siendo un decreto de ley, lo que quiere decir que debe ser seguido al pie de la letra y a partir del 31 de octubre atrasar el reloj una hora.

Pese a señalar que ella misma no se acostumbra al reajuste de horario, el reporte que cada año emite el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias revela los beneficios que deja esta práctica.

Apuntó la funcionaria que de 1996, fecha en que inició el horario de verano, a 2020 el 2010 se cataloga como el año de mayor ahorro con 7,176 millones de pesos, en consumo de electricidad. No obstante, en el año pasado hubo una reducción considerable de ahorro, pues solo hubo una cantidad de 2,979 millones a causa de la pandemia de COVID-19.

El cambio de horario busca ahorrar en el consumo de energía y adaptarse a las bolsas (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO)

Respecto a las emisiones contaminantes, dijo que en 2019 se emitieron a la atmósfera 350 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) mientras que en 2020 la emisión fue de 224 mil toneladas.

Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las modificaciones horarias afectan al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas. En los niños, puede alterar su ciclo de sueño y la necesidad de ingerir alimentos, mientras que en las personas mayores también puede alterar su descanso y provocar episodios de ansiedad e insomnio.

Qué tomar en cuenta en el cambio de horario

El cambio entrará en vigor en todo el territorio nacional, con excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo. Además, en 33 municipios fronterizos del norte de México iniciará una semana más tarde, el domingo 7 de noviembre, ya que es la fecha en la que comienza el horario de invierno en EEUU.

Las localidades que se sincronizarán con el país vecino en noviembre son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Soto, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila.

También Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

