“Los procesos jurídicos en contra Emilio Lozoya se han entorpecido para protegerlo”, aseveró Raymundo Riva Palacio

Fotografía de archivo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. EFE/Alex Cruz

Después de ser captado en un restaurante en las lomas, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha generado controversia dentro de la agenda política en contra de la corrupción que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese sentido, el periodista, Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, recordó que, a ocho días de presentarse ante un juez, Lozoya tendrá que presentar las evidencias que sostengan las acusaciones que ha hecho en contra de 17 personas. Sin embargo, hasta la fecha, el exdirector no ha proporcionado a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas que respalden sus acusaciones.

Emilio Lozoya está acusado por haber recibido alrededor de 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, con el motivo de otorgar sobornos a personas en cargos políticos y favorecer la iniciativa de la entonces reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto en el 2013.

(Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

En julio del 2020 Emilio Lozoya fue vinculado al delito de lavado de dinero en la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados SA de CV. Como medida cautelar, se le concedió no entrar a prisión a cambio de presentar información de los casos de Odebrecht, portar un brazalete electrónico, no salir del país y firmar cada dos semanas frente al juzgado.

Según el columnista, el presidente de la República ha defendido “como un patriota” a Lozoya, esperando que esto le pueda retribuir desmarañando las redes de corrupción que se generaron para la aprobación de la Reforma Energética.

Así mismo, afirma que a través del acuerdo generado entre el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, con la familia Lozoya se pagaron alrededor de 5 millones de dolares.

Las condiciones legales bajo las cuales se encuentra su familia ha generado conflicto al interior de la misma. Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, ha cortado su relación con él y contratado su propia defensa de abogados al igual que la madre de Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria junto con su hija, afirmó Riva Palacio.

(Foto: EFE/José; Méndez /Archivo)

A pesar de los intentos por parte de Gertz Manero y el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, para aprehender al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no se ha podido consolidar el delito por delincuencia organizada contra él mismo, ni contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

Los procesos jurídicos que involucran a Lozoya se han visto entorpecidos con la finalidad de protegerlo, un ejemplo de ello es la denuncia impuesta por Carlos Alberto Treviño, ex director de PEMEX tras ser acusado de recibir sobornos, no ha sido integrada en una nueva carpeta y en el caso de la periodista Lourdes Mendoza, no se les ha permitido acceder a las carpetas de investigación en contra de ella, esto a pesar de que fuera expuesta en la mañanera por el mismo presidente, afirmó el columnista.

“Falta una semana para que se realice la nueva audiencia y dentro de la fiscalía están tratando de inventar acusaciones. La estrategia más reciente es tratar de vincular a proceso una vez más a José Antonio Gonzalez Anaya, que sucedió a Lozoya en la dirección de Pemex y que también demostró que las imputaciones que le hizo en su declaración del año pasado, eran falsas”, concluyó Riva Palacio.

