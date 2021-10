“El fiscal está echando espuma por la boca”: Según Riva Palacio, Gertz Manero buscará venganza por las fotos de Emilio Lozoya

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

El pasado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza reveló a través de su cuenta de Twitter una seria de imágenes en las que se observa a Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, cenando en un lujoso restaurante de Las Lomas.

Las fotografías desataron un escándalo, en el que se acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a Emilio Lozoya, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el esquema de sobornos internacional de la empresa Odebrecht y otro proceso más por el caso de Altos Hornos de México. Los delitos por los que está siendo procesado son lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Según el columnista Raymundo Riva Palacio, el hecho provocó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se lanzara contra el fiscal Alejandro Gertz Manero por haberle permitido a Lozoya este tipo de libertades.

El periodista explica que este hecho mancha la lucha contra la corrupción que ha sido la bandera del gobierno del mandatario. Debido a ello, su enojo fue considerable y mucho más intenso de lo que López Obrador dejó ver durante su conferencia de prensa matutina, donde calificó el actuar de Lozoya Austin como “inmoral”, “imprudente” y un “acto de provocación”.

Según Riva Palacio, el caso en contra de Lozoya Austin es cada vez más frágil. A mediados del 2021 se cumplió un año desde que el ex director de PEMEX fue vinculado a proceso, sin embargo, debido a los acuerdos a los que pretende llegar con la fiscalía, la situación legal de Lozoya Austin todavía no ha sido aclarada por un juez.

Al momento de ser capturado en España y luego extraditado a México, Emilio Lozoya Austin comenzó a colaborar con la FGR para denunciar a otros funcionarios mexicanos de alto nivel, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, e incluso implicando a Enrique Peña Nieto en una red de sobornos para que se aprobara en el Congreso su Reforma Energética.

Gracias a ello, Emilio Lozoya ha enfrentado el proceso en su contra en libertad. Sin embargo, el ex funcionario no puede salir de la ciudad, por lo que se le colocó un brazalete en su tobillo. Por otro lado, según revela Riva Palacio, Gertz Manero ni nadie en la fiscalía discutió con Emilio Lozoya otro tipo de restricciones.

Debido a ello, el ex director de PEMEX no renunció por completo a los lujos de los que gozaba antes de su detención. Ya en otras ocasiones se habían publicado en redes sociales las imágenes de Lozoya en eventos como fiestas, sin embargo, no tuvieron las mismas repercusiones que las de el ex funcionario en el restaurante Hunan de Las Lomas.

El próximo tres de noviembre, Emilio Lozoya tendrá que comparecer ante un juez para exponer las pruebas que sustenten las declaraciones que podrían salvarlo. Sin embargo, el columnista Riva Palacio se muestra escéptico, pues ya ha pasado más de un año sin que Lozoya Austin sea capaz de reunir y presentar evidencias para sus acusaciones. Además, ya han habido varias ocasiones en las que la audiencia de Lozoya ante un juez se ha pospuesto.

Por otro lado, Riva Palacio cree que las imágenes del Hunan podrían forzar un viraje en la estrategia de Gertz Manero. Debido al enojo del presidente y el regaño en su contra, “El fiscal está echando espuma por la boca”, asegura el columnista, por lo que se espera una reacción de su parte.

