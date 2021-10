Arturo Zaldívar respondió a AMLO: la mayoría de los casos de prisión preventiva son personas de escasos recursos

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana dijo no estar de acuerdo con la decisión que tomó el máximo tribunal del país, al señalar como inconstitucional la prisión preventiva a delitos de defraudación fiscal y facturación falsa, ya que -consideró el mandatario- aún refleja una línea de “protección a la corrupción” y “apoyo a las minorías”.

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigar a los que no tienen agarraderas o influencias con las que comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”, aseguró el Jefe del Ejecutivo federal.

Por lo que exhortó al Poder Judicial a “castigar por igual” a quienes perpetren el ilícito e hizo un llamado a “no poner la justicia al servicio del dinero”; acto que, señaló, mostraron los ministros votantes a favor de la inconstitucionalidad.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“No pueden ir a la cárcel los fifís, entonces”, apuntó en su conferencia mañanera de este martes.

En respuesta, Arturo Zaldívar aseguró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva son de escasos recursos, lo que contradice los dichos del mandatario federal.

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, aseguró. dijo Zaldívar a través de su cuenta de Twitter.

Durante su conferencia matutina, López Obrador aseveró que respeta la decisión de la Corte, ya que en México existe la división e independencia en los poderes.

“Nosotros vamos a respetar la decisión de la Suprema Corte porque queremos estar en un auténtico estado de derecho”, resaltó.

“Antes, el poder de los poderes era el ejecutivo, esa es una primera lección para los que no creen en la transformación, yo creo que es muy claro el que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera, es parte de la transformación”, señaló.

Sin embargo, López Obrador aseguró que todavía falta lograr que en otros poderes, como en el judicial y en la SCJN, se castigue por igual a todos los que cometen un delito.

Fotografía de archivo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ Mario Guzmán

“Y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos, eso refleja, el que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, lamentó.

Cabe recordar que este lunes 25 de octubre, el pleno de la Sala Superior de la Superior de la Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por los delitos de defraudación fiscal, de contrabando, y de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, que se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que atenta contra los derechos humanos.

SEGUIR LEYENDO: