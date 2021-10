Chumel Torres reaccionó ante el cambio de look de Mariana Rodríguez

Chumel fue criticado por diferentes usuarios en internet (Foto: Instagram/@chumeltorres)

El influencer y conductor del Pulso de la República, Chumel Torres comentó la acción de Mariana Rodríguez al cortarse el cabello en apoyo a un niño que padece de leucemia.

El youtuber se mostró admirado y respetuoso ante el gesto de la esposa de Samuel García. Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron la postura de Torres sobre el corte de cabello de Rodríguez, pues muchos de los cibernautas pidieron que la titular de la Oficina Amar a Nuevo León donara dinero a los infantes que sufren dicha enfermedad.

El pasado 22 de octubre, Rodriguez, mediante a sus historias en su cuenta oficial de Instagram, explicó la situación difícil por la que está atravesando el menor, ya que debido al incremento de las quimioterapias ha perdido mucho cabello.

La acción de Mariana Rodríguez fue en apoyo a un infante que ha perdido el cabello por las quimioterapias (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

Asimismo detalló que debido a una sonda que el menor tiene en el estómago, ha desarrollado un tipo de dermatitis alrededor de esta.

“Hoy es un día de sentimientos encontrados. En Capullos tenemos varios niños con leucemia y la razón por la que están ahí es porque el hospital nos reporta directamente que no están llevándolos sus papás a las quimioterapias. Desde antes de entrar (al DIF) yo conocí a un niño que la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias. Entonces ahí está, echándole un montón de ganas, pero en las últimas semanas le han tenido que aumentar la quimio y ya se le está cayendo el pelo. Sólo que la está pasando un poquito mal, porque se le estaba haciendo una dermatitis en una sonda que tiene. El día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Así que estas horas son las últimas que me van a ver con este cabello”, señaló previo a su corte de cabello.

En las publicación en donde mostró el momento en el que el infante reaccionó ante el gesto de Rodríguez, diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México externaron su admiración hacia la primera dama de Nuevo León.

Una de las que destacó en los comentarios fue la comediante y actriz Consuelo Duval quien elogió la acción de Mariana Rodríguez. “Que hermoso ser humano eres”, escribió la protagonista de La Familia P. Luche. Así cómo también gran parte de los seguidores de la esposa de Samuel García aplaudieron el gestó.

Los seguidores de Rodríguez aplaudieron su gesto con el menor (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

En sus recientes tareas como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), la famosa dijo que el hospital le informó que hay niños que no han ido a recibir sus quimioterapias, uno de ellos, y a quien conoció antes de llegar al DIF, suspendió su tratamiento porque su mamá le decía que se veía mal sin cabello.

A un día de que Mariana Rodríguez Cantú fuera nombrada presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana, la también influencer sorprendió a toda la gente que se presentó en un evento de caridad pues su invitada especial fue la cantante de pop Gloria Trevi.

Aunque la cantautora también estrenó sencillo el mismo día, se dio un espacio en su promoción para poder tomarse fotos con niños que resultaron conocerla a pesar de las grandes diferencias de edad. En las instastories de Gloria Trevi puedo mostrar que niñas y niños entonaron algunos de sus más grandes clásicos como Todos Me Miran y Con Los Ojos Cerrados.

SEGUIR LEYENDO: