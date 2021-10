“Ya quiero que Morena gobierne”: Chumel Torres se burló de AMLO por precio de la gasolina

Chumel Torres se burló del presidente por el precio de la gasolina (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

El creador de contenidos, Chumel Torres, se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador por el precio de la gasolina; esto, luego de que se difundiera un video en el que el mandatario federal se comprometió a bajar el precio del combustible.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República compartió el audiovisual en el que se escucha a López Obrador asegurar que si Morena estuviera gobernando el país, la gasolina costaría 10 pesos el litro.

“Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el Gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por ley, costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro”, dijo el actual mandatario en una grabación del 2018.

Junto al video, el comediante chihuahuense ironizó en que espera que Morena gane las próximas elecciones para poder comprar la gasolina a un precio tan bajo.

“Ya quiero que Morena gobierne México para que la gasolina esté a 10 pesos”

Ante su publicación, las críticas de los internautas y políticos de oposición no se hicieron esperar; varios usuarios compartieron una captura de pantalla de un tuit de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en el que declaró que si el partido guinda estuviera en el poder, la gasolina costaría máximo 10 pesos.

“¿La gasolina de a 10 pesos? Cómo ve Clitlalli...todavía no termina de comerse sus palabras...llevan tres años de no hacer nada productivo para el país”, arremetió un cibernauta.

“Que nervios, estaremos bien con ya saben quien”, se burló otro.

Varios usuarios compartieron una captura de pantalla de un tuit de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Uno ironizó: “Ojalá pronto lleguen al gobierno @lopezobrador_ @PartidoMorenaMx @CitlaHM, dios quiera que pronto”.

Por su parte, Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al presidente López Obrador de ser un “mentiroso y embustero serial”, por comprometerse a bajar el precio de la gasolina y por lo contrario lo incrementó.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estas palabras (...) ¿En cuánto está la gasolina ahorita? No, no está en 10 pesos, el presidente no tiene palabra, el presidente se comprometió a que estuviera en 10 pesos y ha estado en más de 20 (...) Eso lo convierte en lo que ustedes no quieren entender que es: un mentiroso serial, tenemos un presidente embustero serial, que se comprometió a bajar el precio de la gasolina y lo incrementó, no cumplió”, dijo Triana desde el Pleno de San Lázaro

“AMLO diciendo que los videojuegos están mal y causan violencia es equivalente a cuando dijo que iba a bajar la gasolina, a aumentar los empleos, a disminuir los feminicidios y la delincuencia, a mejorar el sistema de salud, etc. TODAS SON UNA PERR* MENTIRA”, arremetió el presentador Alex Déleon desde su red social.

AMLO explicó que a tres años de su gobierno, el país no ha tenido aumentos de impuestos en términos reales (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, el mandatario federal manifestó que cuando entró el ex presidente Enrique Peña Nieto, el combustible costaba 10 pesos, y cuando terminó su mandato lo dejó en 20 pesos, por lo que AMLO aseguró que su administración tomó ese precio y actualmente sigue en 20 pesos el precios de la gasolina.

“Cuando entró el presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de gasolina costaba 10 pesos y cuando terminó el presidente Peña lo dejó en 20. Nosotros lo agarramos en 20 y está en 20 en términos reales y ya llevamos tres años; claro, tenemos que destinar un estímulo”.

Explicó que a tres años de su gobierno, el país no ha tenido aumentos de impuestos en términos reales, “tres años sin gasolinazos, no es como antes, y tres años con una política de austeridad y anticorrupción”.

