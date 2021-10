Brandon Lee: el hijo de Bruce Lee que murió de un disparo mientras grababa una película

Actor Brandon Lee murió en 1993, tras recibir un disparo mientras grababa la película "The Crow". (AP Photo)

Luego de que se anunciara que el jueves, durante la filmación de la película Rust, en Nuevo México, el actor Alec Baldwin accionó, de manera accidental, un arma, y por lo cual murió la directora de fotografía de la película Halyna Hutchins, y resultó herido Joel Souza, director del filme, la familia de Brandon Lee ha hablado al respecto.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, Hutchins, de 42 años, fue declarada muerta por personal médico en el Hospital de la Universidad de Nuevo México el jueves. Souza, de 48 años, fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent para recibir atención.

Brandon Lee, quien era hijo de el ícono de las artes marciales Bruce Lee, murió en marzo de 1993 mientras se filmaba la película “The Crow” en Carolina del Norte. Su nombre comenzó a ser tendencia en Twitter luego de que miembros de la comunidad en línea notaron las similitudes en las circunstancias que rodearon su muerte y la de Hutchins.

En una publicación, realizada en la página oficial de Twitter de Lee, sus familiares expresaron sus condolencias a la familia de Hutchins e insistieron en que tales tragedias no deberían suceder.

El actor Alec Baldwin asesinó de manera accidental a una directora de fotografía, mientras se grababa una película. Alex Tabak/Pool vía REUTERS

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en “Rust””, decía el mensaje de la cuenta, que está a cargo de su hermana, Shannon Lee.

“Nadie debería ser asesinado por un arma en un set de filmación. Punto”.

En el momento en que murió el hijo de Bruce Lee, se informó que Brandon, quien estaba en la cúspide de su estrellato cinematográfico con su papel estelar en el thriller surrealista, había muerto tras haber recibido un balazo, con un arma calibre .44, cuando su coprotagonista Michael Massee disparó una pistola de utilería que creía estaba cargada con salvas.

Tras una investigación, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que no se presentarían cargos penales por la muerte de Lee, y dijo que si bien la negligencia fue un factor, no había evidencia de irregularidades criminales, informó el diario The New York Times en septiembre de 1993.

Brandon Lee grabó la película The Crow. (Foto: Especial)

La madre del actor, Linda Lee Cadwell, presentó una demanda civil contra el estudio por negligencia, que finalmente se resolvió afuera de los tribunales, informó al mes siguiente el diario Los Angeles Times.

En 2005, Massee dijo que la tragedia lo había dejado traumatizado. El hombre, quien murió en 2016 a los 64 años, declaró que “lo que le pasó a Brandon fue un accidente trágico. Es algo con lo que voy a vivir ... Me tomó un buen tiempo no solo ponerlo en perspectiva, sino poder seguir adelante con mi vida”.

“Es muy personal. Es algo de lo que quiero asegurarme cuando trabajo que nunca se repita. Por lo tanto, soy muy consciente de que las cosas van mal en el set”, dijo el también actor.

Aunque no se encuentra información en la web sobre cuál era la fortuna exacta del actor, lo que sí se sabe es que su padre, tras su muerte, había acumulado una fortuna de 10 millones de dólares, a pesar de ser muy joven, pues murió a los 32 años, en 1973.

Bruce Lee murió en 1973 cuando tomó unas pastillas para el dolor de cabeza, lo cual le provocó alergia. EFE/MICHAEL NELSON/ Archivo

Bruce Lee murió trágicamente a los 32 años, luego de una reacción alérgica a un analgésico que tomó para calmar su dolor de cabeza.

En enero de 1969, Lee se escribió una carta de motivación a sí mismo, en donde explicaba su intención de convertirse en un ícono internacional. La carta decía: “Yo, Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental mejor pagada en los Estados Unidos. Para lograrlo, brindaré las actuaciones más emocionantes y ofreceré lo mejor de mí como actor”.

