Trifulca en San Lázaro es parte de la “normalidad democrática”: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aseguró que la discusión y los jaloneos que se dieron en la Cámara de Diputados son parte de la “normalidad democrática” (Foto: Cuartocuro)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que la discusión y los jaloneos que se dieron en la Cámara de Diputados por la Miscelánea Fiscal son parte de la “normalidad democrática”.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que el debate que se dio en San Lázaro es normal ante la “pasión” en el debate, sin embargo confió en que los legisladores realicen un buen trabajo.

“Es normal. A veces la pasión nos toma por sorpresa pero el debate así es, y van a trabajar bien los diputados (...) Tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados, a veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión te genera estos momentos de aparente fricción. Pero no hay que alterarnos de eso, es parte de lo que debe de entenderse como normalidad democrática”, comentó el coordinador de Morena.

Monreal reconoció que en las Cámaras siempre hay dificultades para construir acuerdos porque “los partidos están en posiciones más inflexibles’' (Captura de pantalla/@_MarianaE_)

El senador reconoció que en las Cámaras siempre hay dificultades para construir acuerdos porque “los partidos están en posiciones más inflexibles’', e indicó que estarán esperando a que concluyan los trabajos en San Lázaro sobre la Miscelánea Fiscal y el paquete económico para que los senadores empiecen con lo que les corresponde como cámara revisora.

“A mí me parece que está inscrito en la normalidad democrática, porque ellos luchan por sus ideales y luchan de acuerdo con sus principios, aplicando una estrategia que diseñan. Los primeros tres años tuvimos muchos acuerdos y muchas reformas, estos tres últimos años, yo avizoro que será un poco más difícil, pero no hay que cansarnos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir impulsando acuerdos, consensos, es lo mejor para el país”, sostuvo.

Asimismo, Monreal Ávila recalcó que el grupo parlamentario de Morena actuará con respeto, aunque “tampoco puedo hablar por nadie en lo individual, a mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor”. Reiteró que nadie se debe alterar por lo que sucede en la San Lázaro, ya que el cansancio, las horas de trabajo y la tensión generan los momentos de aparente fricción.

Sus declaraciones se dieron luego de que el coordinador sostuvo una reunión con Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Foto: Twitter / @Claudiashein)

Sus declaraciones se dieron luego de que el coordinador morenista sostuvo una reunión con Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, con quien dialogó temas de la agenda pendiente del periodo ordinario, menos la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la madrugada de este 20 de octubre, los diputados de Morena y partidos aliados se enfrentaron a gritos, empujones y hasta golpes con la oposición durante el desahogo del debate en lo particular de la Miscelánea Fiscal.

El enfrentamiento comenzó cuando la legisladora de Morena, María Clemente García, se unió a la oposición en la defensa de las Organizaciones Civiles, con el objetivo de que no se tope la deducibilidad para quienes donen a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).

Diputados de Morena se enfrentaron a gritos, empujones y hasta golpes durante el desahogo del debate en lo particular de la Miscelánea Fiscal (Captura de pantalla/@_MarianaE_)

La morenista propuso que se posponga durante un año la reforma en esa materia, sin embargo, la votación se realizó a mano alzada dividida, lo que provocó la molestia de la oposición, quienes tomaron la tribuna para exigir una votación en tablero, pero la bancada de Morena se negó.

Por la negativa, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Arturo Espadas y Elías Lixa subieron a la tribuna, pero fueron recibidos a empujones por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Margarita García; esto hizo que más blanquiazules subieran y comenzará a empujarse con los morenistas.

