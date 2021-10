Cámara de Diputados aprueba en lo general la Miscelánea Fiscal del año 2022

(Foto: Twitter @Mx_Diputados)

La Cámara de Diputados aprobó, durante la noche del lunes y parte de la madrugada del martes, en lo general y lo particular, los artículos no reservados de la Miscelánea Fiscal para el 2022, y dejó para la tarde de este martes 20 de octubre, la discusión de las reservas restantes.

Con 260 votos a favor, 218 en contra y 0 abstenciones, el pleno de San Lázaro aprobó los artículos no reservados. Hubo diversas discusiones por los posicionamientos de los diferentes partidos, principalmente la discusión subió de tono con los temas del RFC obligatorio y el tope a donativos.

De las 500 reservas enlistadas hasta ahora 3 han prosperado, una de ellas es la de regresar los estímulos fiscales a quienes apoyen al deporte de alto rendimiento, cultura, cine y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que, a partir del próximo año, sea obligatorio que todas las personas físicas mayores de 18 años cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Anteriormente la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó una modificación donde especificaba las consideraciones para no generar obligaciones y sanciones a aquellos jóvenes que no cuenten con un trabajo o ingresos.

Respecto al tope en las deducciones permitidas para aquellos contribuyentes que realizan donaciones, diputados del PRI, PAN y PRD argumentaron que dicho decreto afecta a las organizaciones civiles y, por lo tanto, a población vulnerable que acude a dichas organizaciones. “Se busca evitar abusos, se mantiene la posibilidad de deducir por personas morales hasta 7% de las utilidades fiscales, ya no más evasión eso es lo que se busca en este nuevo estado de nación”, agregó Aleida Alavez, diputada de Morena.

Previo a la discusión de la Miscelánea, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Ley Federal de Derechos (LFD) que serán discutidos en el pleno este martes. Según lo planteado por la LIF, se espera que el siguiente año se obtengan ingresos por aproximadamente 7.08 billones de pesos, de los cuales 55.6% serían a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Lo restante provendría de ingresos petroleros, el pago de derechos, financiamiento, entre otros.

El incremento de los ingresos de 8.6% respecto a lo que se aprobó este año, superior al crecimiento de 4.1% del PIB para el 2022, fue también criticado por los partidos de la oposición, además de hacer hincapié en que el saldo en los fondos de estabilización es mucho menor a lo que se tenía previo a la

Al finalizar la votación, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llamó a un receso para reanudar la sesión este martes y así discutir en lo particular la Miscelánea Fiscal, junto con las alrededor de 350 reservas que serán presentadas por las diferentes bancadas. Se continuará con la discusión en lo general y en lo particular de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos de la Federación.

Estos son los principales aspectos de la Miscelánea Fiscal que terminarán de ser discutidos:

Los ya mencionados, la obligación de sacar RFC al cumplir mayoría de edad y el tope a deducciones de los donativos; se crea el Régimen Simplificado de Confianza; el sector primario estará exento del pago de ISR en el Régimen de Confianza, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 300,000 pesos; tasa Cero del IVA a productos de gestión menstrual; contadores públicos auditores que no informen de anomalías a la autoridad serán condenados hasta con seis años de cárcel; tasa Cero del IVA a alimentos no procesados para animales. límite de 12 meses para suscribir un acuerdo conclusivo; instituciones financieras deberán informar al SAT, mensualmente, sobre depósitos mayores a 15,000 pesos.

