Ricardo Monreal podría ser el candidato de la oposición “pero no creo que acepte semejante indignidad”: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña sugirió que Ricardo Monreal podría ser el candidato presidencial de la oposición para 2024 (Foto: especial)

Durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022 que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, sugirió a la oposición que deberían contemplar al senador morenista, Ricardo Monreal, para ser su candidato presidencial en el 2024.

El vicecoordinador de los diputados petistas aseguró que la oposición no tiene cuadros destacados para competir en los comicios.

“Ellos no tienen candidatos o candidatas a la Presidencia, ni modo que vaya a ser su jefe el señor X junior (Claudio X. González), ni modo que vaya a ser el señor (Gustavo de) Hoyos, ni modo que vuelvan a plantear, no sería reelección, porque como el tomandante Borolas se robó la Presidencia podría decir que por primera vez lo van a elegir, pero creo que no sería elegible. Entonces no tienen candidatos y entonces vienen aquí cobardemente a enfrentar. (Ricardo) Monreal puede ser un candidato de ustedes ciertamente, pero no creo que acepte semejante indignidad”, soltó.

Incluso, Fernández Noroña no descartó que él mismo compita en los comicios como candidato.

(Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

“Quién sabe, no me subestimes, compañera, quién sabe” le dijo el petista a otra legisladora.

El debate ocurrió luego de que el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, cuestionó si a Morena ya se le olvidaron el News Divine (tragedia ocurrida en la alcaldía Gustavo A. Madero 2008 en donde murieron 12 personas por un mal operativo policiaco), los muertos de la Línea-12 o los niños muertos de la primaria del Rébsamen.

“¿Ya se les olvidó el News Divine? ¿Ya se les olvidaron los jóvenes que murieron asfixiados, aplastados por la irresponsabilidad de Marcelo Ebrard y del alcalde Chiguil en la Ciudad de México, al cual después hicieron de nueva cuenta alcalde? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidaron los muertos de la Línea 12, en la cual culparon a los asesinos, pernos neoliberales, a los criminales rieles, a las tuercas malditas, pero no hay ningún culpable humano? Marcelo Ebrard, quien hizo la licitación está burlándose de la autoridad de este país. Mario Delgado, quien se encargó de pagar esos contratos por adjudicación directa se está burlando de todos ustedes, bueno los hizo diputados, pero se está burlando de los amigos de ustedes que no los hizo diputados”, dijo Triana.

Fue entonces que Fernández Noroña subió a tribuna para defender a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al actual canciller Marcelo Ebrard, al tiempo que soltó sus comentarios sobre Ricardo Monreal.

El miércoles 20 de octubre, la agrupación “Sí por México”, encabezada por Gustavo de Hoyos (exlíder del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex) y Claudio X. González, hizo un llamado a los partidos de la oposición a presentar un candidato único en las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente de la COPARMEX presentó la propuesta del sector empresarial para el salario mínimo de 2020 (Foto: Cuartoscuro)

“Lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición para ganar la elección de 2024. Sí por México exhorta a los partidos de la oposición y a los potenciales candidatos para que inicien un proceso de diálogo”, dijo Gustavo de Hoyos.

“La meta es contar con una gran coalición opositora, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, y donde incluso puedan tener espacio otras formaciones políticas progresistas, para echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024″, aseveró.

Aseguró que “en unidad vamos a resistir, vamos a vencer y vamos a construir un México ganador”, pues los mexicanos “no estamos condenados a regresar al pasado agravioso e injusto, ni mucho menos a tolerar un presente polarizante, excluyente y retrógrada”, enfatizó.

Por su parte, Claudio X. González, señaló que también debe presentarse un candidato de unidad para que compita para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Para mí, el principal aprendizaje que nos deja la pasada elección es que Morena no es invencible y la oposición, es decir la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano juntos, pueden ganar la elección presidencial y la jefatura de Gobierno en el 2024″, aseguró.

