Las entrevistas más polémicas de Luisito Comunica: de Vicente Fox hasta una mujer indigente

El pasado miércoles 20 de octubre, se informó sobre la detención de un bolero de zapatos, quien fue acusado de violación. El caso cobró relevancia, pues el hombre de nombre Roque “T”, mejor conocido como El Rocky de Tepito, fue entrevistado hace unos años por el famoso youtubes Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica.

Y es que El Rocky de Tepito habría drogado y violado a una joven, según información del periodista de nota roja Carlos Jiménez. Los hechos habrían sucedido en junio de 2020.

Tras esto, el youtuber eliminó la entrevista que le había realizado al Rocky, en donde el hombre confiesa haber estado en la cárcel por haber asesinado a otra persona, aunque, según él, ya se había reformado y ahora se dedicaba a bolear zapatos en el centro histórico y a dar explicaciones en recintos históricos, tanto en inglés como en español.

Sin embargo, esta no es la única entrevista que ha realizado Villar Sudek, quien nació en Puebla, pues a lo largo de su trayectoria ha realizado algunas otras que han causado controversia.

Una de ellas fue cuando pasó un día entero con una mujer indigente, a quien invitó a comer a un restaurante y a platicar sobre su vida. La mujer explica que duerme en una banca ubicada sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México (CDMX), que tiene algunas cobijas para cubrirse del frío, y que estudió Economía en la Universidad Iberoamericana.

La mujer, quien dice llamarse Diana, menciona que nació en Israel, por lo que estaba esperando a la seguridad de ese país asiático, para que fueran por ella. Ella, que al parecer padece de sus facultades, incluso habla sobre Adolfo Hitler.

Otra de la entrevistas con personajes polémicos que ha realizado el comunicador, es a Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador. La entrevista se hizo el pasado mes de marzo en la casa presidencial del país centroamericano.

En el video de casi hora y media, Bukele expuso varios puntos de su administración, pero también se dejó ver tan transparente como siempre e incluso expresó su fanatismo hacia las actividades de Luisito Comunica, al que sigue y ve sus historias de Instagram.

El presidente de aquel país dijo que casi no da entrevistas, pero esta la aceptó por el impacto que tiene el canal del poblano. “Casi no doy entrevistas, pero cómo no se las iba a dar a ustedes si tienen más seguidores de la población de El Salvador... Primero, tienen súper buena vibra; segundo, a parte de que ya los había visto un par de veces, un montón de gente los quiere en El Salvador y los quiere y los sigue... Y tercero, que soy un amante de los medios alternativos porque personas como ustedes que han llegado muy alto en los medios alternativos, quizá hace 30 años no hubiera sido así”.

Otra entrevista que realizó el youtuber en mayo pasado, fue a Babo, vocalista del grupo de rap Cártel de Santa. En la entrevista, el cantante habló sobre cómo fue que comenzó en el mundo de la música, sus influencias musicales, su vida y hasta de su padre.

Otro de los personajes que ha entrevistado el youtuber es al expresidente Vicente Fox Quesada, a mediados de este año. Fox recibió al youtuber en su rancho, en la Hacienda San Cristóbal.

En la entrevista, Fox habló abiertamente sobre su opinión acerca del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre los mandatarios que conoció durante el sexenio que gobernó al país (2000-2006), e incluso, sobre su labor de años para promover la legalización de la marihuana.

Apenas en septiembre pasado, Luisito entrevistó al cantante de reggaetón J Balvin, quien sacó un nuevo disco titulado José. La entrevista causó críticas al creador de contenido, pues se notó que no estaba muy preparado para la entrevista, además de que se mostró poco humilde con el cantante colombiano.

