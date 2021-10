Luisito Comunica sorprendió a sus seguidores con maquillaje de “Guasón”

Luisito Comunica, youtuber (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

Luisito Comunica deslumbró a sus seguidores con maquillaje idéntico al de Joaquin Phoenix en Joker. El influencer acompañó la fotografía con una descripción hilarante que causó risas entre sus seguidores.

El youtuber logró replicar cada elemento de la caracterización que hizo Phoenix para la cinta que le dio un Óscar a principio de 2020.

La celebridad digital se entintó el cabello con el particular verde del villano de Batman. De mismo modo, emuló los patrones de los ojos y la boca.

Luisito Comunica replica a Phoenix (Foto: Instagram/@luisitocomunica).

Por si no fuera muy detallado el maquillaje en sí, hay una suerte de efecto que copia las facciones expresivas de Joaquin Phoenix. Es decir, las arrugas en frente y ojos.

La publicación de Luisito Comunica en Instagram constó de 3 fotografías donde posó sin mayor expresión, demasiado serio, lo cual contrasta con el dote humorístico de su descripción.

“Cuando le dices ‘me gustas’ y te contesta ‘jaja y qué haces amigo’”, escribió Luisito Comunica para hacer carcajear a sus millones de seguidores.

La publicación, hasta el cierre de la información, supera el millón y medio de likes en la plataforma Instagram.

Luisito Comunica como "Joker" (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

Joaquin Phoenix fue el último encargado de interpretar al archienemigo de Batman tras el fatídico final de Heath Ledger. Dirigida por Todd Philliphs, la cinta Joker fue aplaudida por fans de los cómicos como por críticos de cine.

La encarnación de Phoenix se caracterizó por tener un diseño más limpio y un maquillaje sencillo, pero icónico. La película trató de enfocarse más en la personalidad del villano.

Algunos medios compararon el papel actoral de Joaquin Phoenix con lo logrado por Robert De Niro en Taxi Driver. Phoenix se llevó la estatuilla del Oscar por Mejor Actor del 2020 creando, así, a una de las versiones del Guasón más famosas y queridas.

(Warner Bros)

Luisito Comunica siempre se ha mostrado gracioso con respecto a las fotografías que publica. Tal fue el caso cuando se retrató junto a su pareja Ary Tenorio y ella le llevaba algunos centímetros de altura.

La situación rápidamente se convirtió en el foco de creadores de memes, quienes no dudaron en visualizar sus habilidades de diseño para convertir la fotografía original a su antojo.

Los cibernautas no titubearon en exagerar el desigual de alturas. En las creaciones se veía a Luisito Comunica ser cada vez más pequeño en respecto a sus pareja. Llegó al punto donde el youtuber estaba apenas a la altura del tacón de su pareja.

Luisito Comunica publica foto con su novia Ary Tenorio y le hacen memes por su altura (Foto: Composición Infobae)

A diferencia de otros influencers, Luisito “El pillo” se tomó con gracia la situación. Incluso algunos días después él mismo replicó alguno de estos bajo la leyenda: “Esto ya no es gracioso”, en un tono sarcástico.

Luisito Comunica se sumó a la lista de creadores digitales que han diversificado sus rubros económicos para crear empresas únicas. Con 37 millones de suscriptores en YouTube, Luisito ha diseñado otros trabajos.

Su primera incursión como empresario fue su ropa de marca Rey Palomo. En este comercio se vendió gorras, camisetas y chamarras con diseños urbanos y frases icónicas del creador de contenido.

Luisito Comunica compró una casa en Venezuela y la presentó en su canal de YouTube (Foto: Instagram / @luisitocomunica)

La marca de ropa no tiene una sucursal física, pues la apuesta de Luisito Comunica siempre fue el comercio digital. No obstante, no se quedó ahí. El influencer ya tenía en mente más empresas.

Posterior a Rey Palomo, se encargó de fabricar una marca de telecomunicaciones. La telefonía tiene el nombre de Pillofon y busca colarse entre las de mayor consumo en México.

Aunado a estos dos, Luisito Comunica incursionó en el mundo de la gastronomía con dos restaurantes en la Ciudad de México.

El primero fue Deigo & Kaito. Este restaurante se especializa en cocina japonesa preparada de la manera tradicional. Se encuentra al sur de la capital mexicana.

Luisito Comunica anunció que es socio del restaurante de comida japonesa Deigo (Foto: Captura de pantalla)

El otro restaurante de Luisito Comunica es más libre en estilos y preparación. Bolichera 21 ofrece comida fusión entre Japón, China y México. Tiene cede en el corazón de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Quien fuera comunicólogo en formación lanzó, además, una marca de licor. Disponible en diversas licorerías, Gran Malo, nombre de su infusión, se vende al por mayor. Se trata de un tequila con sabores a tamarindo.

Con 30 años, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del youtuber, escribió Lugares asombrosos. Este producto de literatura también significó un repunte económico para Luisito Comunica.

En dicho título, Luisito Comunica redactó sobre los lugares más inauditos que ha recorrido, así como sus usos y costumbres.

