“Uso la cuenta presidencial para ver memes”: la comentada entrevista de Luisito Comunica con Nayib Bukele

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dio una particular entrevista a los youtubers Luisito Comunica y Juan Bertheau, mejor conocido como “Berth Oh”. Se trata de en una de las pocas charlas uno a uno que ha dado desde que tomó el poder en junio del 2019.

Aunque esta cápsula fue grabada el pasado fin de semana en la casa presidencial de El Salvador, fue transmitida anoche en el canal de YouTube, En Cortinas con Luisito.

En un video de casi hora y media, el Presidente centroamericano expuso varios puntos de su administración, pero también se dejó ver tan transparente como siempre e incluso expresó su fanatismo hacia las actividades de Luisito Comunica, al que sigue y ve sus historias de Instagram.

Video: En Cortinas con Luisito - Podcast.

“Hoy viajamos hasta El Salvador para tener a En Cortinas al posiblemente el Presidente más joven del mundo”, dijo Luisito Comunica al inicio de su espacio.

“Berth Oh” añadió: “Y no sólo más jóvenes, quizá como ya habíamos dicho en otros pódcast, el presidente más fresco de todos, no conocemos a todos, pero yo diría que el invitado de hoy es el más fresco”.

Tras su presentación, el mandatario salvadoreño aceptó que casi no da entrevistas, pero accedió por el impacto de este canal en YouTube.

“Casi no doy entrevistas, pero cómo no se las iba a dar a ustedes si tienen más seguidores de la población de El Salvador... Primero, tienen súper buena vibra; segundo, a parte de que ya los había visto un par de veces, un montón de gente los quiere en El Salvador y los quiere y los sigue... Y tercero, que soy un amante de los medios alternativos porque personas como ustedes que han llegado muy alto en los medios alternativos, quizá hace 30 años no hubiera sido así”.

“Es más interesante hacer una entrevista con ustedes, que se ve más relajada, más libre, más a los nuevos tiempos”, resaltó.

Bukele también destacó su pasión hacia los memes y el uso de sus propias redes sociales, donde revisa la plataforma de Luisito Comunica y otros youtubers que le caen bien.

“Uso la misma (cuenta de redes para ver memes). Claro, a veces los retomo y los tuiteo, también. Es más, acabo de ver tu story en Instagram y si buscas, yo sé que te han de haber visto millones, pero si buscas puedes ver que te vi desde mi cuenta”, resaltó.

En este espacio Nayib Bukele también explicó que su abuelo era originario de Pelestina y su abuela de Belén, por lo su fisonomía guarda los rasgos del viejo oriente.

Además conversaron sobre varias iniciativas que ha impulsado a lo largo de su administración y su profunda admiración hacia Luisito Comunica.

La polémica de Nayib Bukele en plena pandemia

En mayo del año pasado, justo al inicio de la pandemia de coronavirus, el Presidente de El Salvador y el canciller de México, Marcelo Ebrard, se enfrascaron en una controversia por un vuelo que nunca salió del país.

Hay que recordar que el mandatario del país centroamericano prohibió la entrada a un vuelo proveniente de la Ciudad de México, el cual aseguró, llevaba a bordo “12 casos confirmados de COVID-19″ aunque no ofreció ninguna prueba.

En aquella época, el país salvadoreño no tenía aún casos reportados de la temida enfermedad y su Presidente apeló por el cierre total de sus fronteras y decretar un estado de emergencia.

En este contexto decidió prohibir el descenso del vuelo procedente de la capital del país y de la aerolínea colombiana Avianca, porque transportaba 12 pacientes.

Salvadoran President Nayib Bukele speaks during the beginning of the delivery of computers to students in public sector educational centers, at the presidential house in San Salvador, El Salvador, on February 22, 2021. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

La empresa agradeció al mandatario salvadoreño por “alertar” sobre los casos de coronavirus que intentarían abordar el vuelo y señaló que éste había sido cancelado y que los pasajeros estaban siendo debidamente informados, aunque Bukele no ofreció ninguna prueba de sus acusaciones.

Por su parte, el canciller mexicano respondió al presidente de El Salvador que el vuelo de Avianca al que se refería se había cancelado por la suspensión de todos los vuelos hacia San Salvador.

Además, le solicitó que indicara a las autoridades mexicanas cuáles eran esos 12 casos de Covid-19 y las referencias de la confirmación y añadió: “Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al Presidente Bukele a quien sé le dará mucho gusto”

