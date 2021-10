El INAI ordenó a la Conade entregar resultados de su auditaría

(Foto: Conade)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) entregar los resultados de una auditoría que el Órgano Interno de Control de esa institución le practicó en 2019 a su Subdirección de Calidad para el Deporte, incluyendo observaciones, anexos, recibos de pago, bitácoras, cheques y cualquier documento similar, protegiendo los datos personales.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas atrajo el recurso de revisión de un particular quien había solicitado copia de los documentos mencionados en la auditoría número 12/2019, realizada por el Órgano Interno de Control a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade.

Posteriormente, el sujeto obligado reservó la información bajo los argumentos de que el documento contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo, cuya difusión podría obstruir los procedimientos para la prevención o persecución de delitos, así como procedimientos y fincar responsabilidades a los servidores públicos, máxime que a la fecha la Auditoría referida no ha sido concluida.

Ante ello, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI y, al analizar el caso, la comisionada del Río Venegas revisó las causales invocadas para la reserva de la información, encontrando que la Conade no entregó los elementos necesarios para validar sus argumentos, es decir, detalló, no formuló la prueba de daño que justificara la clasificación de la información, dada la inexistencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de leyes que se encuentran en trámite.

“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, porque aparte de ser un tema de rendición de cuentas (…) me permitió ilustrar el trabajo complementario que debe de existir entre los distintos componentes del sistema de rendición de cuentas mexicano”, comentó la comisionada durante su resolutivo en línea.

Asimismo, recordó que entre 2019 y 2021, diversos medios informativos dieron a conocer que el Órgano Interno de Control de la Conade practicó en esa institución auditorías que se hicieron públicas, y cuyos resultados arrojaron irregularidades.

“Arrojaron irregularidades, entre otras, en el manejo de los recursos públicos asignados para apoyar al deporte de alto rendimiento y la modernización administrativa de la Comisión; en febrero de este año, la Secretaría de la Función Pública informó sobre algunas sanciones administrativas, pero también la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la cuenta pública de esa institución”, se acordó.

Por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le ordenó entregar la información solicitada a la persona recurrente, y en caso de que ésta contenga información confidencial, entregue la versión pública correspondiente.

Continuarán sorteos para premiar a deportistas

Tras la realización del sorteo del 15 de septiembre, organizado por la Lotería Nacional (LN), el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los apoyos correspondientes a atletas que representaron a México en las Olimpiadas de Tokio 2020.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 6 de octubre, Ana Gabriela Guevara, directora general de la Conade, dio a conocer que el monto a entregar para los y las deportistas sería de 110,940,000 pesos y se basa en los resultados que obtuvieron los deportistas.

Por otro lado, precisó que 364 atletas recibirían el estímulo; seis de ellos asistieron a Palacio Nacional para obtenerlo directamente de manos del presidente. Asimismo, señaló que a los deportistas restantes les llegará el apoyo a través de su cuenta bancaria o mediante un cheque.

