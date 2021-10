Pago de impuestos en México: el ABC de la miscelánea fiscal para el 2022

Se aprobó la miscelánea fiscal para el 2022 (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

La madrugada de este martes 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, misma que había sido remitida el pasado 8 de septiembre al recinto legislativo como parte del Paquete Económico del Ejecutivo Federal.

La votación fue cerrada, pues Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sus aliados (PT y PVEM) a penas consiguieron la mayoría necesaria para aprobar la miscelánea, pues el resultado final fue de 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones.

La negativa por parte de la coalición Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se basó en su aversión a las nuevas disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (LIEPS), la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (LFIAN) y el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Raquel Buenrostro, titular del SAT, aseguró que no se sancionará a los jóvenes mayores de 18 años que no se registren ante el SAT (Foto: EFE / Alex Cruz)

Ante la crispación del ambiente en la Cámara de Diputados cabe destacar las principales disposiciones que generaron controversia entre los diputados de la autoproclamada oposición parlamentaria.

La miscelánea fiscal contiene numerosas diferencias respecto a la promovida en 2020; sin embargo, las cinco que más llamaron la atención durante el debate parlamentario son:

1.- Limita la deducción de donativos a organizaciones civiles.

En este caso, las y los diputados de oposición condenaron la probable afectación que sufrirían A.C.s como la Cruz Roja, al verse vapuleados en la deducción de sus ingresos; no obstante, esta ley está diseñada para descubrir a las factureras fantasma para evitar lavado de dinero.

2.- Sanciona a contadores y auditores que no denuncien actos irregulares de sus clientes.

En este caso se evitará la complicidad de las firmas de prestadores de servicios de administración y contaduría que llegarían a coadyuvar a las grandes empresas a evadir sus obligaciones fiscales.

Se generó un modo simplificado para el pago de impuestos (Foto: Cuartoscuro)

3.- Obliga a mayores de 18 años a tramitar su Registro Federal de Contribuyente (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Raquel Buenrostro, titular del SAT, ya había explicado que se trata de una implementación cívica-fiscal para incentivar las responsabilidades tributarias en las y los jóvenes de México aún cuando no estén percibiendo ingresos. Y aclaró que los que no realicen su registro no serán objeto de sanciones.

4.- Se creó el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales. Este apartado estipula que personas físicas con actividad empresarial pagarán ISR del año fiscal anterior si sus ingresos son superiores a los 3.5 millones de pesos.

Los pequeños productores agrícolas no pagarán ISR (Foto: Acuartoscuro)

Como su nombre lo indica, el régimen simplificado facilitará el pago de impuestos de los contribuyentes, pues en el sistema del SAT se tendrá la información precargada del sujeto a pagar impuestos y éste, sólo tiene que entrar a la página oficial de la dependencia para realizar sus pagos.

5.- Se exenta del pago del ISR a personas físicas con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesquería si sus ingresos no rebasan los 300,000 pesos.

Esto en consideración de las y los pequeños productores que se han visto afectados por el cobro imparcial de impuestos sin importar sus ganancias netas.

Como parte del protocolo legislativo, aún falta la aprobación en lo particular de los apartados; sin embargo, se espera que no sufra alteraciones, pues la mayoría en la cámara es promotora del gobierno de AMLO. Una vez aprobada, la difusión y entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales se harán de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

