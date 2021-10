Limitar deducciones a donativos afectará a población vulnerable: Coparmex

Foto: REUTERS/Mahe Elipe/ Archivo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazó la propuesta para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que establece límites a las deducciones que hacen las personas físicas por donaciones, al asegurar que la medida tendrá efectos negativos en la labor de asistencia social que brindan las organizaciones donatarias autorizadas en el país.

A través de un comunicado, la Coparmex resaltó que actualmente, la LISR contempla dos límites de deducciones: el “límite global” que permite deducir poco más de 163,000 pesos o el 15% de los ingresos del contribuyente (lo que resulte menor), mismo que hasta hoy no aplica a los donativos, y el límite de la fracción III, cuando se trata de donaciones, el cual permite deducir hasta un 7% de los ingresos acumulables del contribuyente.

“En ese sentido, luego de un análisis de la Comisión Fiscal de Coparmex, advertimos que de aprobarse la reforma para establecer también el citado “límite global” para las deducciones autorizadas de personas físicas, desincentivaría la realización de aportaciones a las donatarias autorizadas y/o sociedades o asociaciones civiles, lo cual tendrá un efecto desfavorable para estas instituciones pues no existirá ningún incentivo fiscal para quienes deseen realizar contribuciones”, resaltó.

La patronal destacó que en el país, todas las donatarias autorizadas como son sociedades, asociaciones civiles, instituciones de asistencia o beneficencia, incluyendo a la Federación, las entidades federativas y los municipios, entre otros; y las cuales brindan atención en materia de salud, educación, vivienda, verán afectada su operación, pues esta medida incluida en la Miscelánea Fiscal para el próximo año, limitará los ingresos que perciben vía donaciones cuyo ISR es deducible.

Foto: EFE/Cámara de Diputados/ Archivo

La Coparmex señaló que es necesario destacar la importancia del trabajo que realizan las instituciones de asistencia, “pues su labor complementa el trabajo que el gobierno no alcanza a realizar para atender las necesidades de la población, por lo que limitar el financiamiento que reciben a través de donativos acotaría sus funciones de apoyo e impactaría directamente en el bienestar de las familias beneficiarias”, destacó.

“Por lo anterior, desde Coparmex solicitamos a los diputados y senadores que no aprueben la propuesta de reforma señalada, toda vez que, eliminando este incentivo fiscal, se reducirán drásticamente los recursos financieros de las organizaciones de la sociedad civil, afectando actividades educativas, de investigación científica o tecnológica, ecológicas y asistenciales, entre otras, las cuales apoyan a la población más vulnerable del país”, finalizó el comunicado.

A este respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es función de las empresas invertir en obras sociales sino cumplir con la inversión, creación de empleos y el pago de contribuciones al Estado.

Durante su conferencia mañanera de este martes, López Obrador consideró que la deducción de impuestos a las empresas con la promesa de que se invertirían en obras de impacto social para la población fue un invento de los empresarios para evadir sus responsabilidades fiscales.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO

“Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas”, apuntó.

“Eso lo inventaron y ¿saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre la intención de limitar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo federal rechazó esta suposición, e incluso, pidió que los grandes contribuyentes aporten más.

La noche del lunes 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el presidente el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

El dictamen con proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

SEGUIR LEYENDO: